韓職啦啦隊「她人氣排名意外墊底」　李多慧一聽真實反應曝光！

來自日本的YouTuber麻由日前飛往韓國旅遊，並在18日於頻道分享自己初次到韓國棒球場的初體驗，以及蒐集百位粉絲們的投票結果，直擊韓職啦啦隊女神們的真實人氣。在這份「韓國球迷百人直擊」的投票結果中可見到，李多慧與趙娟週、朴旻曙、李丹妃等人獲得的票數最少，意外墊底。對此，李多慧被問及此事也做出回應。

李多慧被問到是否得知有韓籍啦啦隊排名一事，她瞬間露出困惑的表情直呼「不知道，因此心情也沒有受到太大影響，一旁的工作人員連忙趕緊跳出緩頰「今天只問有關電影的事情」，她一臉疑惑似乎真的沒有看到排名墊底的消息，但面對鏡頭時微笑從沒停下來過。

在台發展三年的韓國啦啦隊女神李多慧，人氣持續高漲。她不僅熱愛騎車環島，更是首位取得就業金卡的韓籍啦啦隊員，展現在台灣深耕的決心。今（21）日李多慧參與了電影《辛亥隧道》開鏡儀式，正式進軍大螢幕，與季芹在片中飾演母女。

而李多慧雖然她在如今在台灣事業扶搖直上，但難免還是會有相思之情，先前在社群曬出與媽媽分開畫面，難掩情緒落淚說「我才25歲，還是會覺得跟媽媽分開很難過，媽媽我們就乾脆住在台灣吧！」談及這次媽媽得知她要在台灣拍電影相當期待，但也有些許擔心，更表示自己從沒想過最後會從啦啦隊變身演員。

