李多慧主演台片開鏡！　合體媽媽季芹…脫口「想看到鬼」全場慌了

記者黃庠棻／台北報導

在台發展三年的韓國啦啦隊女神李多慧，人氣持續高漲。她不僅熱愛騎車環島，更是首位取得就業金卡的韓籍啦啦隊員，展現在台灣深耕的決心。今（21）日李多慧參與了電影《辛亥隧道》開鏡儀式，正式進軍大螢幕，與季芹在片中飾演母女。





▲李李仁、季芹、李多慧、古斌、頑童小春、王品澔出席《辛亥隧道》開鏡儀式。（圖／記者黃庠棻攝）

李多慧在台灣首度獻出電影處女秀，在新作品《辛亥隧道》與徐若瑄、李李仁、季芹、古斌、頑童成員小春、王品澔合作，今（21）日在基隆的成功片廠舉行開鏡儀式，她穿著白色襯衫搭配黑色連身裙，大方秀出白皙美腿，就算天氣炎熱也不斷露出敬業笑容，並在儀式上跟著法師拿香祭拜，祈求電影拍攝順利。

在《辛亥隧道》中，李多慧與季芹飾演母女，在片中的設定上是台韓混血兒，因此片中母女兩人在語言上都有些許突破，季芹笑說現在看到李多慧都會用韓文表白「媽媽很愛妳」；李多慧也坦言得知季芹要演自己媽媽的時候很驚喜，嘴甜直呼「媽媽超級年輕」。

不僅如此，李多慧也透露要跟《辛亥隧道》劇組見面前一天相當緊張，一整晚都沒睡，激動地表示「要看到這麼多前輩，真的很緊張，不知道要怎麼跟他們打招呼」，幸好所有前輩都相當溫柔地照顧她，讓她非常感謝。

而李多慧曾表示本來期待可以演出台灣的愛情作品，沒想到第一部邀請她加入的《辛亥隧道》竟然是恐怖片，導演簡學彬談及她是個驚喜的角色，透露李多慧已經上了兩個多月的表演課，除了進步很多也很努力。李多慧接演前並不太知道「辛亥隧道」的鬧鬼威名，了解後也覺得印象深刻，希望自己的表現能讓電影更加分。

雖然電影處女秀是鬼片，李多慧坦言自己並不怕鬼，由於過去身邊朋友有撞鬼經驗，她對此相當好奇，在採訪中說道「會好奇鬼長怎樣，不知道他們有沒有眼睛」，甚至直呼「想要在拍攝的時候看到」，讓一旁的季芹、李李仁都相當驚慌，直呼「不要！不要！」

季芹甚至透露有去廟裡求平安符，本來還想要幫李多慧求一個，沒想到對方「希望能夠看到鬼」，讓她忍不住笑說「她應該不需要，畢竟她想要看到」，而李多慧對於拿香拜拜這種習俗也一點都不排斥，透露先前有到廟裡拜拜過，不過這次開鏡是第一次正式祈求順利。