周華健開唱爆40年來首次嚴重意外　「整首歌沒聲音」他尷尬道歉：再來一次

記者蔡琛儀／台北報導

國民歌王周華健今（20日）在台北小巨蛋開唱，沒想到開場第一首歌〈孤枕難眠〉就出包，全場只聽見音樂聲，完全聽不見周華健的歌聲，疑似麥克風出事，全場一片譁然，還有不少歌迷高舉螢光棒比出「叉叉」的手勢，完全聽不到他的聲音，直到唱第二首〈有沒有一首歌會讓你想起我〉時，才有工作人員衝上台幫他換麥克風。

▲▼ 周華健開唱，第一首歌就出包，讓他相當懊惱。（圖／記者李毓康攝）

周華健唱完後有些不好意思的說：「非常抱歉，如果我告訴你是故意的你相信嗎？」讓全場1.1萬人紛紛為他歡呼鼓勵，周華健隨後說：「我們再來一次好不好？」接著還真的再唱一次第一首歌曲〈孤枕難眠〉，相當有誠意。

唱完後，周華健有些懊惱說：「大家好，我本來第一句台詞是，『回到家的感覺真好』，沒想到一回到家褲子就被脫下來了。」直呼：「這是有史以來，不能說別人，我自己唱那麼多場從沒遇過的意外。」向來幽默的他還說，在台上看到歌迷狂搖手、比叉叉，還以為大家發明新招來跟他打招呼：「而且我表情很豐富喔，我不知道你們聽不見啊，表情有分數吧？有誠意吧！」自虧：「兄弟姐妹們晚上好，很高興大家陪我寫下了歷史，我講那麼多，就是怕你要退20塊。」並保證不會再發生。

▲周華健以為歌迷比叉叉是最新的打招呼方式，還比了回去，相當可愛。（圖／記者李毓康攝）

儘管開場有些凸槌，但這次是周華健出道40年六度攻蛋，砸下4000萬元，化身音樂「航海王」揚帆開唱，載著近30首雋永經典回憶及新作的他 ，以「奇幻之旅」為主題啟航，帶領兩天2.2萬名「乘客」歌迷隨著歌聲乘風破浪，透過四大章節「回憶啟程」、「江湖冒險」、「結伴同行」、「與你再創」串聯成演出主軸，搭配斥資千萬打造的船型舞台及3D立體動畫與光影設計，營造出獨特沉浸式感官饗宴。

▲徐懷鈺看周華健演唱會。（圖／記者李毓康攝）