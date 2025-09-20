于朦朧墜樓「男歌手被疑現身事發現場」　急發律師聲明闢謠

記者王靖淳／綜合報導

大陸男星于朦朧11日墜樓身亡，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但網路上仍流傳著不少死亡陰謀論，其中歌手范世錡更被傳出疑似出現在于朦朧的墜樓現場，引發熱議。為此，他透過律師發出聲明闢謠了！

▲范世錡（圖左）被質疑在于朦朧墜樓現場。（圖／翻攝自微博）

聲明中提到，最近網路上流傳的影片是捕風捉影，不但內容不實，更已對范世錡本人，造成極大傷害。律師在聲明中進一步表示，這些不實的言論，已導致許多不明真相的網友對范世錡產生誤解，甚至引申發布許多侮辱、誹謗言論，使其個人聲譽受到嚴重損害。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲范世錡透過發布律師聲明。（圖／翻攝自微博）

律師在聲明中呼籲網友應即刻停止發布、傳播涉嫌針對范世錡的侵權言論，同時也警告，若相關人士，執意繼續侵權行為，律師事務所將會繼續追究，具有嚴重情節相關人的法律責任。最後，律師也在聲明末表示，未來會繼續取證、關注網路動態，並會根據侵權情節的嚴重程度，採取包含致送律師函，提起訴訟在內的，各種法律措施。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995