楓葉姐姐鏡頭前「大跳三振舞」　放送寵粉福利：你們要的來囉！

記者王靖淳／綜合報導

大陸抖音女團「SK月亮湖217」最近因上車舞爆紅，更帶動站在C位直播主「楓葉姐姐」的人氣，昨（19）日她透過IG上傳一支跳舞影片，並寵粉地寫下：「你們要的三振舞來囉！」影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲楓葉姐姐跳三振舞。（圖／翻攝自Instagram／sk.moonlake217）

透過楓葉姐姐分享的影片可見到，她身穿一件剪裁俐落的黑色連身裙，上半身採不對稱的斜肩細肩帶設計，完美展現她的肩頸線條及鎖骨。腰間則繫著一條帶有金屬圓釦的腰帶，搭配方鑽耳環與鎖骨鍊，整體穿搭相當高雅又不失質感。楓葉姐姐隨著音樂大跳三振舞，嘴角還不忘露出自信的微笑。影片曝光後，湧入不少網友留言「太愛了」、「表情是精華」、「楓葉姐姐好厲害。」

▲楓葉姐姐因跳上車舞爆紅。（圖／翻攝自Instagram／sk.moonlake217）

事實上，楓葉姐姐最近因跳了上車舞爆紅，她擁有甜美親切的外型，吸引大批台灣網友到她的抖音帳號留言。不過近日她在一場直播過程中，疑似因為濾鏡失效，導致真面目在鏡頭前曝光，意外掀起正反兩派討論，同時也有不少粉絲幫她說話，紛紛表示「不要在這刷，忌妒還是羨慕」、「就很漂亮啊到底在吵三小」、「承認人家漂亮好像是件很難的事情。」