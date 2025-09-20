EXO正式結束軍白期！老么世勳今天退伍啦　成員曾承諾：要辦見面會

記者張筱涵／綜合報導

韓國人氣男團EXO的老么成員世勳於今天（9月20日）正式退伍，完成社會服務要員的替代役。隨著1994年出生的世勳結束兵役，EXO終於迎來全員「軍白期結束」的時刻，粉絲多年來的等待也在此刻畫下句點。

▲世勳今天退伍。（圖／翻攝自Instagram／oohsehun）



世勳於2023年12月21日入伍，歷經21個月後重返粉絲身邊。他在入伍前透過Weverse發表親筆信，表達對EXO-L的歉意與感謝，承諾將以健康的模樣再度與大家相見。今年4月，成員SUHO、D.O.、燦烈與KAI也曾在出道13週年紀念直播中透露：「等世勳回來會舉辦粉絲見面會」，讓外界更加期待完整體活動。

世勳退伍的消息一出，立刻在網路上掀起熱議。許多粉絲感性表示「EXO終於要回來了」、「軍白期真的結束了」，有人忍不住喊道「世勳啊，歡迎回來」、「哇，真的等太久了」、「等到我自己都覺得很厲害」、「為什麼覺得世勳當得特別久啊」、「終於到今天了，真的等得太久太久了」。

隨著世勳歸隊，EXO正式結束長達數年的軍白期。粉絲除了送上「恭喜 EXO 與 EXO-L」的祝福外，更將目光放在接下來的行程，期待如成員所言，能盡快迎來粉絲見面會，甚至推出完整體專輯，讓「完整體EXO」再度閃耀舞台。