方力申娶邪教受害女星「一開始沒跟家人說」　親媽知情反應超感人

記者蔡宜芳／綜合報導

港星方力申的妻子葉萱（Maple）曾出演紀錄片《以神之名：信仰的背叛》，勇敢揭露韓國邪教的惡行，走出傷痛的她，也於今年嫁給方力申，並準備當媽。而方力申近日在網路節目中，坦言起初並未讓家人知道葉萱的過往，但媽媽在知情後，反應令他很感動。

▲方力申在今年2月宣布和葉萱的婚訊。（圖／翻攝自微博、IG）

在《紅查館》最新上架的影片中，方力申分享決定結婚的原因，他表示，因為自己和父母的年紀都不小了，想讓父母享兒孫之福，加上他覺得葉萱是很與眾不同的人，對方的價值觀也與自己很合，所以便決定攜手走入婚姻。

至於邪教事件是否有影響過兩人的感情發展？方力申坦言，他在和葉萱交往前，對方就已經告訴過他這件事。後來升格成戀人後，他起初並未告訴家人，直到某個成熟的時機，他才告知父母。

▲葉萱曾出演揭發韓國邪教的的紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／Netflix Asia）

方力申透露，媽媽不僅很支持葉萱，還抱著葉萱說：「無論妳將來和我的兒子行還是不行，我都當妳是我的女兒。」場面讓方力申既感到如釋重負，同時也覺得很窩心。而方力申的爸爸也同樣很疼準媳婦，外出吃飯都以葉萱喜歡吃的為主，一家人關係相當融洽。

▲方力申和葉萱目前正在等待新成員報到。（圖／翻攝自方力申IG）