曾國城一個半月瘦6公斤　重量讓自己變遲鈍　「目標80公斤以下」

記者葉文正／台北報導

《20250919 愛不止息慈善晚會》今天在台北大直舉行，募款晚會目標募集1500萬元，並由曾國城與巴鈺主持，並有許景淳、黃大煒等歌手演出，不過主持人曾國城今年再度以《天才衝衝衝》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，他今現身瘦了6公斤，透露現在已是85公斤，希望未來能瘦到80公斤以下，否則連行動都變遲鈍。

▲2025愛不止息演唱會，曾國城(左)、巴鈺負責主持。（圖／記者湯興漢攝）

曾國城雖然入圍金鐘，但也坦言搭檔徐乃麟不會去：「乃哥那時候還在假期中，所以無法參加，我自己呢，實在也是因為過重(91公斤)，好像需要瘦下來，原來的重量會讓自己變遲鈍，加上籃球一年沒碰了，在一個半月內瘦了 6公斤，

目前降到85kg，他身高是180公分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾國城明顯變瘦。（圖／記者湯興漢攝）

曾國城說自己看到許多小鮮肉都70-80公斤，所以自己開始少吃多動，也配合中醫，希望維持不復胖，不當高富胖，我包括三酸甘油脂等指數都降了，至於今年募款目標（1500萬)還沒到，希望每年都能破千萬，就是盡人事聽天命。

▲曾馨瑩每年都獻出愛心。（圖／記者湯興漢攝）

郭董夫人曾馨瑩也以純白洋裝現身 ，她每年都有捐款至少兩百萬，並表示:「都會盡力，只要每個人認領一些，每個人出一份心力，社會就會有更多力量，都要拋磚引玉。」曾國城則說：「拋磚引玉，郭夫人的那塊玉是和氏璧，郭夫人人美心善，很謝謝巴鈺陪我參與這個活動。

曾國城也提到，《一字千金》這次沒有入圍感到可惜，「那是個好節目，不只是公視的招牌節目，得獎入圍是其次，希望節目好好的至於傳出製作單位不做了？曾國城說我們也是現在才聽說。