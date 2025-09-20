舒淇、李心潔釜山合體組「婦仇者聯盟」！　回魂死刑犯傅孟柏復仇

記者蕭采薇／台北報導

華語暗黑復仇犯罪推理影集《回魂計》強勢攻佔第30屆釜山影展！作為On Screen影集展映單元中唯一的華語作品，18日在釜山電影殿堂舉行全球首映與映後座談，門票開賣不到半天就秒殺，搶先曝光的前兩集，更讓現場觀眾驚呼連連，好評不斷。

▲《回魂計》國際影后舒淇、李心潔合體。（圖／Netflix提供）

《回魂計》由金獎導演陳正道、許肇任聯手執導，集結國際級影后舒淇、李心潔領銜主演，雙金影后賈靜雯特別演出，更有泰國影帝蘇格拉瓦·卡那諾、鍾欣凌、鄭人碩、喜翔等超豪華卡司。故事以一場詐騙綁架案為背景，探討兩位母親如何將遭判死刑身亡的詐騙首腦「回魂」，踏上仇恨與救贖的暗黑人性考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首映會上，舒淇、李心潔、傅孟柏與雙導演一同現身映後座談。劇中一幕「屍體冰塊加果汁」的黑色幽默橋段，引得現場哄堂大笑。飾演詐騙首腦的傅孟柏苦笑說：「因為裝我的冰桶比較小，拍攝時是整個人蜷縮在裡面，底下有鋪軟墊，旁邊的冰塊有些是假的，拍到我時我還會憋氣。」這番「冰塊人」的經歷，讓觀眾對他的犧牲精神印象深刻。

▲《回魂計》李心潔與金鐘影帝傅孟柏，合體出席映後座談。（圖／Netflix提供）

舒淇在釜山影展上用韓文問候觀眾，展現親和力。她透露，這次是她演戲這麼多年來，第一次詮釋家庭主婦的角色，「汪慧君（舒淇飾）是屬於比較柔弱、逆來順受的女子，但在遇到趙靜（李心潔飾）後產生情緒轉折、人格變化，這點蠻吸引我的，就決定嘗試一下不一樣的角色。」

李心潔則分享，儘管劇中趙靜遭遇許多悲慘事件，但她從未被打敗，「希望女性可以在看完這部影集後獲得力量。」兩位影后首次合作，共同飾演「婦仇者聯盟」，攜手展開「回魂」復仇計畫，高潮迭起的劇情讓全場觀眾驚艷。

▲《回魂計》全球首映在釜山！國際影后舒淇現身。（圖／Netflix提供）

談及合作心得，李心潔表示：「原本從來沒有跟舒淇碰面過，第一次見面就是《回魂計》，過去也看過很多舒淇的作品，所以有這個機會合作覺得很驚喜！我們對戲時在沒有溝通的情況下很自然的培養出默契還有一些碰撞是我覺得非常過癮的！」

舒淇則笑稱：「我們有一個可愛的共同點就是拍了同一系列鬼片，冥冥之中就注定把我們兩個拉在一起。」她還爆料，導演們「陰謀」地將一場在屋頂上情緒很重的戲放在前面拍攝，「不過拍完這場戲後我們之間的距離就變得很近。」導演陳正道則幽默回應：「主要是預算不夠，只能先拍那段」讓現場觀眾哈哈大笑。舒淇最後大讚李心潔：「心潔是一個很專業、非常有力量的演員。」

▲《回魂計》全球首映在釜山！國際影后舒淇、李心潔與金鐘影帝傅孟柏合體出席映後座談。（圖／Netflix提供）

關於《回魂計》的故事發想，導演陳正道透露：「20年前這個故事就有了，以前比較想要報復，因為現在年紀大了，可能會想要原諒，但請大家期待後面有意想不到的劇情。」導演許肇任則稱讚演員們：「各位演員在把劇本文字呈現在影像上都詮釋得很棒，都為角色加很多分，最後的感覺就像片名，很想回魂再一起拍一次片。」

傅孟柏對於被舒淇、李心潔稱為「傳奇演員」感到榮幸，並賣關子說：「雖然大家現在只看到睜開眼的那一幕，但一定要期待這部影集。」他更掛保證：「我自己已經看完9集真的很好看！」

暗黑復仇犯罪推理原創影集《回魂計》將於2025年10月9日上架播出。