蕾菈閃離3年婚「出國挑戰第一次」！妝容變了：好不習慣 近況照曝

記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）9月初無預警宣布離婚，與湯宇結束3年的夫妻關係後，她暫時離開台灣，不但飛去南韓散心，還第一次嘗試化韓妝，成果讓她直呼：「看了好不習慣。」

▲蕾菈第一次化韓妝。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



照片中，可以看到蕾菈的底妝以乾淨清透為基礎，突顯出光澤感與自然肌膚質感，營造出「素顏般」的清新效果。眉型偏自然平直，搭配微微下垂的眼線與細緻的眼影暈染，使眼神看起來柔和卻不失神采。

▲蕾菈還有搭配穿著。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈的唇色則選用自然系的粉橘或玫瑰色調，營造出水潤感，整體妝容呈現出清新溫柔的氣質，與休閒街頭、黑色時尚兩套不同的穿搭都能完美契合，展現出韓系女孩特有的俐落與優雅兼具的風格。

▲蕾菈坦言自己看了也不太習慣。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈坦言這是她第一次嘗試韓妝，「連穿搭都配了，好不一樣的我。」對於全新的風格，她也坦言看著自己覺得有些陌生，「看了好不習慣，你們喜歡嗎？」語氣中帶著新鮮感與一絲害羞，展現出她勇於突破的另一面。