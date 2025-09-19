韓星接連出事！CL公司爆違法　最高關2年或罰2000萬韓元

記者張筱涵／綜合報導

南韓演藝圈近期再爆「一人經紀公司未登記風波」。2NE1隊長CL（李彩麟）所成立的公司 Very Cherry，被揭發自2020年設立以來，一直未依法完成「大眾文化藝術企劃業」登記。

▲CL創立的Very Cherry也未登記。（圖／翻攝自Instagram／chaelincl）



Very Cherry是CL於2020年親自創立的一人經紀公司，並以此展開國內外活動，不過公司並未依規登記，相關情況在近日曝光後，引發外界高度關注。對此，Very Cherry方面承認確有疏漏，並表示：「我們已確認到未登記的事實，正嚴肅看待，目前正在迅速進行補登手續。」

事實上，這並非個案，玉珠鉉、成始璄、姜棟元、宋佳人、金完宣等藝人，也都被揭發在未登記的狀態下經營個人公司，陸續引起爭議。依據《大眾文化藝術產業發展法》，凡是以法人或超過1人的個人事業主形式經營藝人活動，皆須完成「大眾文化藝術企劃業」登記。若違反，最高可處2年以下有期徒刑或2000萬韓元以下罰金。

南韓文化體育觀光部則宣布，將在今年12月31日之前實施「集中登記指導期」，呼籲相關業者自發完成手續。官方強調，若屆時仍未登記，將依法展開調查或移交檢方處理，以確保產業透明度及合法經營。