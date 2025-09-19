陳宇風拍三立戲力挺江祖平　「非常勇敢」為她禱告早日走出來

記者葉文正／台北報導

公視台語台綜藝節目《光榮島轉來 PLUS》將於 9 月 25 日起正式開播，《光榮島轉來 PLUS》由白家綺與吳東諺首度攜手主持，今天夫妻倆出席記者會，白家綺姐姐葉家妤與姊夫陳宇風也闔家到場，充滿小朋友歡笑聲與尖叫聲，但四人除白家綺外，都在三立拍過戲，陳宇風與葉家妤夫妻都表態挺江祖平，希望她早日走出來。

▲吳東諺(右)、白家綺一起主持。（圖／記者湯興漢攝）

相對而言，江祖平算是前輩，所以吳東諺表示：「我在三立拍過戲，但只有私下場合跟江祖平遇過，並沒有實際合作過，心裡默默為她祝福禱告，資訊也是跟著媒體更新，希望她可以趕快走出來，給受害者空間則是我們更應該做的。

▲夫妻倆首度一起主持。（圖／記者湯興漢攝）

葉家妤也認為，要為江祖平做更多的禱告，但是沒遇過男方，陳宇風則是跟江祖平有一起合作過，「她個性很直，蠻勇敢的，是有一說一的人，我看到新聞很驚訝，對一個人來說，這件事不僅引發討論，但是祖平她很勇敢，可以理解她的遭遇，所以為她禱告希望她快走出來，但我們是純粹一起拍戲而已，私下交流不多。

▲陳宇風(左)、葉家妤夫妻出席力挺。（圖／記者湯興漢攝）

陳宇風說自己現在的狀況是「孤獨」，「以前手機都會叮叮叮，不需要規定就會自己回家。白家綺則說：「姊夫家族聚會都會喝兩杯，只要有朋友說你姊夫在喝酒，都會說那是陳熙鋒。」陳宇風則表示，因為爸爸是肝癌過世，所以其實酒都會適度地喝，不會超量。

▲節目都是在高雄錄製，一家人也是玩得很開心。（圖／記者湯興漢攝）

而最近包括陳美鳳在內，有不少藝人都被冒用肖像去詐騙，葉家妤跟白家綺都有因此去報案，白家綺說：「但是只能不斷宣導，希望粉絲可以仔細一點看，我們都是有藍勾勾的，被騙錢的人很辛苦，而且吃下肚子的東西，跟健康是息息相關，粉絲也告知我們被盜，我們反而被詐騙方封鎖，只好請粉絲幫忙檢舉。