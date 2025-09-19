木柵鐵皮民宅大火！張曼娟住附近遭遇濃煙「眼睛睜不開喉嚨緊鎖」

記者陳芊秀／綜合報導

台北市文山區木柵路三段一處民宅19日早上突發火警，現場火勢猛烈，所幸救出2男2女，皆意識清醒，已送醫治療。而知名作家張曼娟住家距離起火地點不遠，她也被黑煙薰到眼睛不適、喉嚨緊鎖，甚至出現氣喘症狀，事後感嘆：「深刻體會水火無情，平安即是幸福。」

▲木柵民宅大火，張曼娟住附近也遭遇濃煙。（圖／翻攝自臉書）

張曼娟表示，原本在一片安穩的睡夢中，突然聽到看護阿妮大聲嚷嚷，還被一連串的爆炸聲驚醒，才發現是附近連幢的鐵皮屋陷入火海。從她分享的照片可見，現場火勢猛烈，瞬間的黑煙籠罩了天空，讓她形容「不見天日」，伴隨著不斷傳來的消防與救護車警笛聲，氣氛相當緊張。

雖然張曼娟第一時間緊閉門窗、開啟空氣清淨機，但仍因吸入濃煙引發身體不適。火勢在一個半小時後被辛苦的「打火兄弟」控制住後，她家中的空氣清淨機仍顯示為嚴重空污等級，不久後她便出現「眼睛睜不開、喉嚨緊鎖」等症狀。

▲張曼娟見到多台消防車抵達，大火黑煙籠罩。（圖／翻攝自臉書）

張曼娟PO出從高處拍攝的照片，熊熊燃燒的火焰與街道抵達7台大型消防車聚集救災的場景。經歷這場驚魂，她也在文末深刻感嘆：「深刻感受到水火無情，平安就是幸福。」網友紛紛留言「願一切平安」、「老師的不適有舒緩了嗎？必要時要看醫生喔」、「老師平安」。