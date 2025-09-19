陳文茜抗癌「7歲愛犬竟也罹癌」　得知牠剩下6個月壽命：沒有心理準備

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌後持續與病魔奮戰，時常藉由發文紀錄自己的病情，堅強的意志力令大眾佩服。她昨日（18）深夜發文，透露自己再遭命運的殘酷考驗，因為視如己出的愛犬「忽必烈」，也同樣被診斷出罹患癌症。她沉痛表示，忽必烈心臟長了血肉瘤，無法開刀、無藥可醫，是一種不治之症，醫師宣告牠最多只剩下6個月的壽命。

▲陳文茜愛犬罹癌，剩下6個月壽命。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜在文中也回憶起與忽必烈相處的甜蜜點滴。她寫道，忽必烈是大學生送她的禮物，第一天帶牠回家，就在寵物賣場上演失蹤記，最後發現牠正偷吃破洞的飼料，吃得滿臉花花，讓她好氣又好笑。她形容忽必烈「純真的臉，逗我心疼」，字裡行間滿是身為「母親」的寵溺與疼愛。

面對這突如其來的噩耗，陳文茜坦言自己「從來沒有心理準備」。她表示，自己生病後，一直掛心的都是若自己先走，誰來照顧愛犬們，卻沒想過其中一個孩子會比她先離開。她在夜裡抱著忽必烈，想像著牠未來可能在登山途中猝死的畫面，心碎預言自己屆時可能會「在花園裡跪下，祈求老天爺，饒了我。不要對我這麼殘忍。」

最讓陳文茜心疼的是，忽必烈並不懂得死亡，每天依然天真地在窗邊等待出門玩耍，不會有任何恐懼。文末，她也寫下一段給愛犬的詩意告白：「永遠別忘記我們曾度過漫長的冬天…別忘記我們擁有大地最豐饒的饋贈——還有一份我和王妹對你永遠不會退卻的愛。」在自身也與死神搏鬥的時刻，這份來自母親的訣別，更顯得無比沉重與不捨。

【陳文茜臉書全文】

《親愛的忽必烈—- 當你的小孩也生重病時》

老天爺給我的考驗又加了一項，不只我得了罕見的癌症，我親愛的毛小孩忽必烈，也得了癌症。

而且他的血肉瘤長在心臟，不能開刀，沒有藥醫，醫生只能開一些藥物，防止血栓。

他得的是不治之症。

過去醫療的經驗，可愛的忽必烈未來會在某天突然病發，然後猝死。

醫生說他最多只有六個月壽命。

如何面對你的孩子的死亡？

面對自己的死，對我而言，早已看穿死神的降臨。在我被他俘虜之前，他不在我心中，只知他的存在，但緊緊的抓住我僅剩的黃金歲月。

可是孩子們呢？

忽必烈生於2017年11月，他和忽冷忽熱是我在亞洲大學當講座教授時，學生們送的禮物。

我見到他第一眼，就看到他一直親忽忽，高興時在抱他的學生身上拉一泡尿。

抱他回家路上，先去「好狗命」現場買一些幼犬需要的食物、尿布、衣服．雨衣·床⋯⋯點心。好狗命大賣場很大，在為他找食物的時候，突然發現忽必烈不見了，只有乖巧的忽忽黏在我身邊。

於是大賣場上演尋狗大戲。最後在一個飼料區裏，我發現一個白色的屁股，拖岀來。果然是忽必烈，正在滿心歡喜偷吃一個有破洞的飼料。

把他拖出來，本來想念他兩句，他吃得滿臉花花，全身白毛，然後對著你笑，還吻我兩下⋯⋯我的著急＇消了，那樣純真的臉，逗我心疼。這両個孩子都在渴望新的家，他們在專賣狗的店裡，已超過一個月，忽忽還被棄單，每天????著眼睛看，來來去去的人，誰看上他們？給他們一個家。

這樣一想，今天是他們第一次離開籠子⋯⋯

心一軟，就別罵了。

我一直以為忽必烈會是我們家最健康的狗。我生病的時候拖著他，都深怕他的拉力，使我的手受傷，司機通常會警告我，然後把繩子交給他。

我常常把忽必烈交給不同的人，去度假。焦元溥，我的室內設計師王妹。

我生病這幾年，從腦下垂體喪失部分功能，腎上腺危患者，然後癌症⋯⋯我的狗，和過去的狗過著不一樣的日子。

他們每天只在社區逛來逛去，還有就是家裡打架或睡覺。好像住在養老院。

當我老了，病了，只希望我走了以後，他們會有熟悉叉愛他們的人繼續照顧他們。

我從來沒有心理準備，除了老狗史特勞斯之外，他們有任何一個會比我早走。

知道忽必烈病情，晚上他睡在我身邊，特別護士加入照顧他的行列，餵食他水果泥，然後把慈濟生產的康汝飲每天2.4 ，再加水果泥。

他的體力一天比一天差，走路不像過去的力道驚人。睡覺時，睡得很沈穩。有時候會把腳跨在我的身上，有時候只要靠著我的背，即快樂入眠。

他不認識死亡，不會有任何恐懼。每天都坐在一樓窗前，看那個人有車，可以帶他出門玩耍。

不必明明白白的走向死亡。那一刻來臨，他可能才驚覺這是永久的告別。

傷心地反而是我。我抱著他，夜裡，呼叫他的名字。撫摸他白膨膨的長毛。

這樣的傷心，沒有發生在我的身上，卻表現在我的小狗身上。我似乎已經看到那個畫面。他和王妹一起爬山，路中猝死，王妹傷心欲絕，之後帶著他的遺體來我家。

我可能很冷靜地成為安慰者，也可能在花園裏跪下，祈求老天爺，饒了我。不要對我這麼殘忍。

忽必烈。永遠別忘記我們曾度過漫長的冬天才來到這裡，你挨著我，我挨著你，別忘記春日和夏天都將歸去，別忘記我們擁有大地最豐饒的饋贈——還有一份我和王妹對你永遠不會退卻的愛。

永遠，永遠不要忘記。