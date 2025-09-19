于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧於9月11日墜樓身亡，網上連日來瘋傳陰謀論，儘管家屬已發聲明強調是「飲酒意外」，但因事發當晚的聚會細節眾說紛紜，導致謠言與揣測不斷。在娛樂圈普遍沉默之際，男星李亭哲近日挺身而出，開直播喊話當晚在場的友人能「站出來還原真相」。

▲于朦朧墜樓家屬聲明稱飲酒意外，男星李亭哲痛批當時在場友人全消失。（圖／翻攝自微博）

李亭哲在直播中情緒激動，嘆娛樂圈有時候令人感到噁心，怒轟于朦朧離世時的在場友人：「太不仗義了，不敢發聲！」他接著說道「都什麼樣了，各種故事，各種猜測，一會6人聚會，一會17人聚會，就你們這幫人，晚上在推杯換盞的時候，都是哥們長兄弟短嗎，現在發展成這樣了，連一個出來說兩句話的人都沒有嗎？」他感慨人紅的時候都在蹭熱度，出事的時候，人都消失了，「有的時候人正不怕影子斜，怕什麼呀？沒勁兒」！

▲李亭哲批評娛樂圈集體沉默。（圖／翻攝自微博）

李亭哲曾與于朦朧合作過，除了直播幫忙發聲，也發文強調「大家只想要一個真相~那麽費勁嗎？怕什麽！！！」網友留言「在場的人，和小區的人都消失了，太冷漠了」、「說了大家的都想說的話」、「在這個風口浪尖仗義直言，敬他是條漢子，敢說這話就是好樣的」、「希望更多的圈內人出來說句話、哪怕一個似乎合理的理由」。

▲李亭哲發文。（圖／翻攝自微博）

