郭富城妻懷三胎「體重曝光」網驚呆！　昔認憔悴到吃不下

方媛（Moka）在2017年嫁給香港天王郭富城後，先後迎來兩個可愛女兒，不久前更宣布懷有第三胎，即將升格一家五口。她近日上傳孕期Vlog分享近況，也曝光了目前懷孕的體重，數字令不少網友感到吃驚。

▲方媛和郭富城育有兩女，目前肚裡還有第三胎。（圖／翻攝自微博／方媛Moka）

方媛在日前上傳的影片中，分享自己做平面拍攝工作的一天。畫面中，她身穿無肩帶露背洋裝，除了正面能看見孕肚以外，四肢都相當纖細，看不出是孕婦。有網友留言表示：「感覺懷孕晚期也不到90斤（45公斤）。」對此，方媛透露：「現在96（48公斤）啦！」她也表示自己打算一直工作到生產前。

▲▼方媛分享工作照，從背面看不出是孕婦。（圖／翻攝自微博／方媛Moka）

由於方媛懷孕多個月來的體重仍比一般人輕，讓不少網友感到驚訝說「天啊懷孕才96斤」。而事實上，方媛也曾坦言，其實自己懷孕的狀況不如大家所看到的「非常好」，反而是因為會孕吐，憔悴地躺在家，什麼都不想吃，所以非常瘦。後來，她被醫生告誡一定要吃東西，否則會營養不良，自己才努力維持正常飲食和吃保健品。