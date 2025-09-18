謝和弦告前妻誹謗案不起訴　陳緗妮訴苦「被造謠4年」：從未吸毒！

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人謝和弦先前因不滿被前妻Keanna（戴一軒）爆料偷吃，還影射妻子陳緗妮吸毒，一狀告上法院，但該案於18日以罪嫌不足等理由，處分不起訴。對此，陳緗妮稍早在社群發出聲明，強調「從來沒有吸毒」，直指相關爆料都是子虛烏有，懇請外界別再被不實流言誤導。

▲謝和弦和陳緗妮在2021年登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）

陳緗妮在聲明中提到，這並非自己第一次被惡意誹謗，「一個人故意造謠一個人長達4年，甚至是上節目透過電視媒體公然宣傳、指名道姓，節目上還放上照片。這個沒有惡意使人名譽受損，什麼才叫做帶有主觀意識使人名譽受損呢？」

▲Keanna曾多次隔空開砲。（圖／翻攝自臉書／KT - Keanna Taiyh）

陳緗妮也透露，最近看到關於呼麻的謠言被大量轉載，導致自己被貼上標籤，讓作為兩個孩子的母親及公司負責人的她感到痛心，「也懇請大家給予私人空間，也再度譴責不善良、只會憑空編造故事的亂象。」

▲陳緗妮發聲。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

【陳緗妮全文】

針對近來媒體轉載內容的相關報導，

在此，我陳緗妮要再次聲明！我從來沒有吸毒！

所有內容與猜測都是子虛烏有！絕非事實！

懇請媒體、大眾予以澄清！

一個人的所見所聞可以只是分享經歷，

但如何辨識是否帶有惡意誹謗欲使人名譽受損的主觀意識，我想這個連一般大眾都看得出來吧？

一個人故意造謠一個人長達4年，

甚至是上節目透過電視媒體公然宣傳、指名道姓，

節目上還放上照片，這個沒有惡意使人名譽受損，

什麼才叫做帶有主觀意識使人名譽受損呢？

近日看到這樣不實的內容被轉載、

因此被這些文字給誤導，

大眾現在看到的是我吸毒的標籤，

身為2位孩子的母親，公司的負責人，

以身教作為孩子的榜樣，

此亂象真的令我非常心痛！

也懇請大家給予私人空間，

也再度譴責不善良、只會憑空編造故事的亂象。

2025.09.18 陳緗妮