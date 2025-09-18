直擊／鄭容和現台北101被「麥克風海包圍」　倒退一步秀中文：笑死

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣樂團CNBLUE成員鄭容和即將在週末於桃園開唱，活動開演前，他18日受邀為精品站台，驚喜現身台北101，現場吸引逾百名粉絲到場朝聖，有趣的是，他在受訪時，看到台灣特有媒體文化，被所有媒體的麥克風海圍繞，忍不住倒退一步、露出驚訝表情，反應相當真實。

▼▲鄭容和秀中文大喊「笑死」。（圖／記者周宸亘攝）



鄭容和近期主要以演唱會活動在台與粉絲見面，難得現身於大眾面前，18日為精品站台，他親切打招呼問好，介紹自己的穿搭：「我很喜歡今天的外套，雖然是黑色但有水鑽，但有種閃亮亮的點綴感。」熱愛牛肉麵的他，分享TMI：「我今天一到台灣就吃了。」每次訪台必吃美食。

▲鄭容和出席精品活動。（圖／記者周宸亘攝）



而他週末即將在桃園開唱，不忘宣傳：「非常感謝品牌的愛戴跟邀請，2天之後會有演唱會，希望在演唱會上獲得大家滿滿的關愛！」有趣的是，當進行到媒體聯訪環節時，他瞬間被麥克風海圍繞，難得體會不同文化，露出相當驚訝的表情，反應很可愛。

▲鄭容和被麥克風海包圍。（圖／記者周宸亘攝）



身為「語言小天才」，鄭容和現場還秀了一段道地中文「笑死」、「我愛你們」，逗得在場粉絲一起笑出來，而他也透露：「真的很想來台北101，想來這裡吃好吃的，但一直都沒機會，終於來到這裡了，很開心。」結束行程，他預計在週末透過專場活動與粉絲見面。