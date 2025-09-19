凱特溫絲蕾曝慘遭霸凌！被塞櫃子嘲笑「贅肉妹」　14歲被老師酸：只能演胖女孩

記者蕭采薇／台北報導

紀錄片《凱特溫絲蕾：追求本真》，深度追溯奧斯卡影后凱特溫絲蕾（Kate Winslet）的成名歷程，從童年時期被同學嘲笑為「贅肉妹」，到成為傳奇影后的勵志過程，講述她如何在外貌至上的娛樂產業中，憑藉實力派演技廣受肯定，並勇敢打破「女演員必須貌美纖瘦」的刻板期待，活出屬於女性與演員的真正自由。

▲奧斯卡影后凱特溫絲蕾，童年時期被同學嘲笑為「贅肉妹」。（圖／公視提供）

紀錄片中，演出超過40個角色、擁有豐富演藝經歷的凱特溫絲蕾回憶童年遭受的霸凌經歷：「我小時候身材矮胖，青少年時期也絕對過重，他們叫我『贅肉妹』，把我塞進藝術用品櫃。」14歲時，更被一位戲劇老師直言：「可能還過得去，只要肯屈就於胖女孩的角色。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對這些質疑與偏見，凱特溫絲蕾憑藉演技實力，從《夢幻天堂》、《理性與感性》，到22歲就以電影史上偉大作品之一《鐵達尼號》獲得國際讚譽。她如今在鏡頭前自信地回應：「現在看看我！」 《公視主題之夜SHOW》本集論壇特別企劃首次嘗試舉辦選秀形式，吸引近百人報名參賽。為提供從事演藝事業的公民展現機會，節目設計了一場為「準明星」準備的社會實驗，在遊戲中檢視外貌對成名的影響。

▲奧斯卡影后成名之路紀錄片《凱特溫絲蕾：追求本真》。（圖／公視提供）

星座專家唐綺陽擔任主持人並分享演藝經驗，與進入決賽的6位參賽公民來賓共同討論「外表是否決定價值」以及「到底『紅』靠的是什麼？」等核心議題。 談及容貌焦慮相關問題時，近期成功瘦身20多公斤的主持人唐綺陽分享自身經驗：「我減肥是為了健康，過去二十年，我覺得我的胖一點都沒有影響我在節目上的專業。」藉此強調專業表現才是在演藝圈立足的關鍵，而非僅僅依賴外貌。

▲凱特溫絲蕾成為如今好萊塢最有影響力的女星之一。（圖／公視提供）

正如凱特溫絲蕾受訪時所言，「上不上鏡」並非她最在意的事，她更在意是否展現了角色的真實面貌：「身為電影產業中的40多歲女性，我從17歲開始就從事這行，現在我有足夠空間來充分接受生命歲月給我帶來的所有變化。希望其他女性會覺得她們能夠對自己寬容一點，因為坦白說，那樣才真實。」

▲唐綺陽表示，減肥是為了健康，「我覺得我的胖一點都沒有影響我在節目上的專業」。（圖／公視提供）

《公視主題之夜SHOW》試圖透過凱特溫絲蕾的真實故事，以及現場來賓的對談互動，重新定義美的標準，鼓勵更多人勇敢追夢、做自己。《公視主題之夜SHOW–凱特溫絲蕾：追求本真》於9月19日晚間十點在公視頻道首播，完整版電影與節目內容上架「公視+」影音平台。