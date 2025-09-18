阿沁版稅年收7千萬！　被問錦雯侵權...嚴肅回應：需要被尊重

▲阿沁迎來出道20週年，攜手「公益女神」楊婷婭共同發起公益單曲。（圖／紅心字會提供）



記者翁子涵／台北報導

阿沁迎來出道20週年，攜手「公益女神」楊婷婭共同發起公益單曲 《城市聖誕星 City Christmas Star》，號召超過百位藝人共同參與錄製，今（18日）記者會上，被問到錦雯在本土劇中，沒要授權就演唱李竺芯歌曲的議題，對此，阿沁發聲力挺唱片公司。

▲阿沁號召超過百位藝人共同參與錄製。（圖／紅心字會提供）



提到錦雯在民視8點檔《好運來》劇集中清唱金曲歌后李竺芯〈足芳足芳〉6字歌詞後，被唱片公司要求5萬元授權費，「對於創作者而言，願意唱我們的歌都很開心，其實我們都願意支持，其實只是要一個尊重的感覺，預算不夠或任何狀況都可以討論。」

創作量驚人的阿沁，至今已寫下逾700首歌曲，其每年光版稅收入就相當可觀，粗估一年結算可達6、7000萬，他對版權問題極為重視，然而近日卻破天荒號召百位藝人共同錄製新歌，並大方開放免費翻唱，阿沁表示，這首歌曲是為了公益而創作，「歡迎大家來唱，唱60遍都不用錢！」展現音樂人的大器。

阿沁前陣子受到流感侵襲長達10天，因此瘦了3公斤，體重降至70公斤，雖然身體抱恙，工作行程依然滿檔，透露下週即將前往海外工作，每日清晨6點就投入忙碌的準備。而歌手祈錦鈅錄音時，則幽默指控阿沁可能是傳染源，阿沁趕緊澄清：「我們只有5分鐘在錄音間，都是別人在錄！」

