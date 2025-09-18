i-dle舒華出道8年首專場獻台灣！大咖韓星助陣　密謀夢幻卡司到場

記者吳睿慈／台北報導

韓國超夯女團i-dle成員舒華出道8年個人首場談話演唱會專場正式登台！她近日轉戰主持界，獨挑大梁為《鑑定師》化身「鑑定師」，在節目中把過人的綜藝感及幽默穩健主持功力發揮到淋漓盡致。該節目日前宣布來到台灣舉辦專場活動，11月5日預計在台北國際會議中心與粉絲見面，18日官宣第一位嘉賓就是人氣女星頌樂，隔空喊話「不見不散」。

▲舒華即將在台灣辦專場。（圖／電通娛樂提供）



《鑑定師》延續節目熱度及回饋粉絲支持，除了頻道內容外，也整合線上與線下活動，持續以內容創造娛樂體驗，特於11月5日在台北國際會議中心TICC舉辦專屬表演活動，主持人舒華到場以外，Solar（頌樂）確定出席，有別與過往見面會形式，這次活動將以「Talk Concert 」為名做為主題延伸，讓舒華以「鑑定師」身份走出棚內與粉絲直接面對面交流並暢聊節目花絮。

▲舒華轉戰主持界，透過節目線下與粉絲見面。（圖／電通娛樂提供）



舒華出道8年後首次以個人名義辦見面會，她預告：「既然是以『尋寶』為主題要跟大家同樂，屆時除了會事先準備小禮物當成『寶藏』讓大家能現場玩尋寶遊戲拿寶物外，也會透過聊天一起玩耍！」此外，她更密謀力邀有參與本季節目的嘉賓到場同樂， 開心表示：「除了有機會看他們表演外，我也會請他們介紹他們心愛的物品，並與大家一同參與， 11月5日我們不見不散哦。」

▲舒華邀來許多大咖出演，專場活動勢必也有很多明星助陣。（圖／電通娛樂提供）



《鑑定師 INSPECTOR - 2025 舒華 Talk Concert : Treasure Hunt with 舒華》預計在11月5日在TICC（台北國際會議中心）舉辦，9月24日優先給新光三越會員購票，會員可於新光官網及APP購票，10月1日起於KKTIX全面售票。