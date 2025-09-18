獨家／姜棟元24hrs貼身保護！全智賢淪陷：對他著迷　拍戲每天炫耀

記者吳睿慈／專訪

Disney+重金打造諜報韓劇《暴風圈》甫播出就獲得好評，女神全智賢、男神姜棟元合體，每一集都有精彩演出，電影特效般的質感，令戲劇討論度居高不下。劇中4位主角日前接受《ETtoday》專訪，全智賢展現私下傲嬌又可愛的一面，坦言自己本就是姜棟元的粉絲，大方告白：「我很喜歡姜棟元，在拍攝的時候，對於姜棟元的人性美也感到很著迷、欣賞。」隨後更補一句「我每天回家炫耀」，追星成功的成就感溢於言表。

▲全智賢接受《ETtoday》專訪，透露自己非常喜歡姜棟元，拍戲每天回家炫耀。（圖／Disney+提供）



《暴風圈》找來話題度超高的全智賢、姜棟元主演，兩人都是1981年出生的同輩，但有趣的是，這回是第一次合作，全智賢在記者會上大讚：「我會接下這部戲是因為姜棟元。」坦言一直以來都是男方的粉絲，終於合拍戲劇算是追星成功。她對姜棟元的愛意藏不住，「粉絲心情」更延續到專訪期間，難得打開話匣子，表情生動地向《ETtoday》說：「在拍攝的時候，對於姜棟元的人性美感到很著迷、欣賞，所以很享受這段拍攝時間。」尤其是男方在劇中飾演「24小時貼身保鏢」，她忍不住少女心噴發，對著鏡頭透露：「我每天回家炫耀！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼姜棟元在《暴風圈》裡的表現帥到粉絲暴動，擄獲大批少女。（圖／Disney+提供）



兩人雖是同年出生，但全智賢還不忘強調：「他是哥哥，嚴格來算的話，他大我10個月。」女神也在意年紀大小，一席話逗笑在場的姜棟元、吳正世、李美淑；面對全智賢大力稱讚，姜棟元則害羞回答「謝謝」，他感謝女方在片場給予很多幫助，「比起跟其他演員一起演戲，只有我跟她演的戲份反而比較多，她一直都讓我可以愉快地進行拍攝，這點我很感謝。」女神活潑度感染的片場，他笑說：「每次我要到片場前，都會想說『今天又有什麼有趣的事情呢』。」

▲▼吳正世睽違4年再跟全智賢合作，他幽默笑喊「我跟他們也同年紀」。（圖／Disney+提供）



全智賢、姜棟元默契絕佳，《暴風圈》演員間也磨出深厚感情，戲劇還找來《雖然是精神病但沒關係》實力派演員吳正世參演，他飾演全智賢的小叔，兩人早在4年前《智異山》合作過，吳正世幽默加入話題：「我也是跟他們年紀一樣，演起戲來很舒服，不用說話，就可以透過眼神演技、默契很好。」但事實上，吳正世大兩人足足4歲，仍宛如同齡般相處，見證劇組好友誼。

▲▼《暴風圈》砸下重金製作，場景規模與動作場面皆是電影等級規格。（圖／Disney+提供）



《暴風圈》每週三在Disney+上架播出，本劇身為2025下半年最受矚目的大勢韓劇，砸下高額投資，場景規模與動作場面皆是電影等級規格，再加上國際政治議題的深度鋪陳，令觀眾一追就停不下來，甫開播掀起話題熱潮，截至目前持續刷新收視與口碑，成為年度必追代表作。