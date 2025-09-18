ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《難哄》張淼怡慶生照遭疑整形！「完全變樣了」卸妝片還原真面目

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星張淼怡因演出《當我飛奔向你》、《難哄》走紅，甜美五官神似台灣女星林依晨，然而近期頻陷入整容揣測。她9月13日迎接27歲生日，曬出慶生照，卻引發陸網驚呼：「完全變樣了！」

▲張淼怡演出《當我飛奔向你》的女主角「蘇在在」走紅。（圖／翻攝自小紅書）

▲張淼怡演出《當我飛奔向你》的女主角「蘇在在」走紅。（圖／翻攝自小紅書）

慶生照中，張淼怡妝容用了厚重眼妝，髮型也採用露額頭的浪漫長捲髮，整個人與以往偶像劇的模樣截然不同。眾多網友直喊認不出來，湧入留言「每一張都不像你」、「這是蘇在在嗎」、「跟以前不一樣了啊！妝容問題嗎還是醫美了」、「再妝容調整，也不能變化那麽大啊」、「同一個人嗎」、「第一眼以為哪個網紅呢」。

▲張淼怡曬慶生照，陸網認不出來驚呼「完全變樣了！」（圖／翻攝自小紅書）

▲▼張淼怡曬慶生照，陸網認不出來驚呼「完全變樣了！」（圖／翻攝自小紅書）

▲張淼怡曬慶生照，陸網認不出來驚呼「完全變樣了！」（圖／翻攝自小紅書）

其實張淼怡近期曾分享卸妝影片，將彩妝卸乾淨後，素顏模樣立即回到《當我飛奔向你》時期的模樣，顯示上妝前後判若兩人。而她人氣竄升期間，去年（2024）因主演電影《紅樓夢之金玉良緣》中的「林黛玉」一角，被網友猛烈批評氣質不符、長相太「醜」，更因此獲頒金掃帚獎「最令人失望女演員」。

▲張淼怡卸妝後素顏，網友形容「又回到原來的樣子」。（圖／翻攝自小紅書）

▲張淼怡卸妝後素顏，網友形容「又回到原來的樣子」。（圖／翻攝自小紅書）

一度遭嘲「最醜林黛玉」，張淼怡接著爆出形象大變，引發整形揣測。她曾在直播中解釋，外型的轉變主要是靠減重、化妝技巧與整體造型的改變，並非整形。她更大方表示，被指整形自己「還蠻開心」，代表真的變好看了，也不反感整形。而慶生照又讓「張淼怡的臉」成了熱搜話題。

