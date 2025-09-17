魏嘉瑩被關40度高溫車內　急備三台電風扇救命！

記者蔡琛儀／台北報導

魏嘉瑩結束專輯《你不必無時無刻推持完美的笑容》宣傳期後，緊接推出新單曲〈我要把眼淚當汽水〉，描繪青春成長的酸甜苦辣，以及那些「眼淚突然掉下來」的瞬間。歌曲將眼淚化作閃亮氣泡，把挫折化成前進養分。

▲魏嘉瑩推出新歌〈我要把眼淚當汽水〉。（圖／相映提供）

MV在30多度海邊拍攝，魏嘉瑩上山下海，在最開闊的場景唱出青春的最大可能，斜坡推車一幕更因原地踏步呈現完美畫面，她笑說：「真推的話，就得把汗水也當汽水了。」拍攝場景從樓頂停機坪到北海岸，洋溢夏日明亮藍色調，劇組還借來金龜車，讓魏嘉瑩載樂器前行，炎熱下車內近40度，她幽默表示：「沒事，我有三台電風扇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

拍攝推車場景讓她印象深刻：「有一幕車子拋錨，要準備推上斜坡，但不方便真的推，所以我踏著假裝推車的步伐，畫面看起來就像真的推車！」她表示這首歌寫給所有努力長大的人成為鼓勵，提醒自己抱著「我要把眼淚當汽水」的精神向前走。眼淚不是軟弱，失敗也不是句點，而是成長的甜點。

▲魏嘉瑩頂著高溫坐在金龜車裡。（圖／相映提供）

此外，魏嘉瑩宣布將於10月3日在Legacy Tera舉行特別演唱會，首次於新場館登台，她表示非常興奮：「請一定要來和我一起，把眼淚當汽水，乾一杯！讓青春寫下暢快的一頁！」