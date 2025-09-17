釜山電影節／神顏太猛！孫藝真踏上紅毯引暴動　連待機站旁邊都美

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度釜山國際電影獎於17日舉辦開幕式，稍早女神孫藝真穿著一襲淡粉紅色細肩禮服踏上紅毯，光是一抹笑容就引起暴動，現場粉絲大喊「姐姐妳好美」，她也一一回應謝謝，女神身材保養得超好，閃光燈足足閃了10分鐘。

▲孫藝真連在一旁待機時狀態都很好。（圖／翻攝自부산튜브 - 부산광역시 공식 유튜브 채널YouTube）



孫藝真近期回歸演員本業，最新主演的電影《徵人啟弒》即將上映，她17日也特地抽空出席釜山國際電影獎，並與同片演員朴喜洵、李星民、廉惠蘭壓軸登上紅毯，她將長髮挽起，露出纖細的鎖骨、手臂，零贅肉的完美身材，引來粉絲陣陣驚呼聲。

▼▲孫藝真自誕下一兒後，首度要回歸影壇了。（圖／翻攝自부산튜브 - 부산광역시 공식 유튜브 채널YouTube）



難得現身於大眾面前，孫藝真狀態超好，露出甜美笑容與粉絲打招呼，最後應現場攝影要求，還擺出了愛心手勢，最後主持人李炳憲來到紅毯會合，影帝現身又是一陣尖叫聲。

釜山國際電影獎預計於17日到26日舉辦，紅毯於稍早完美落幕，活動迎來第30屆，影帝李炳憲是首位男性單獨主持，別具意義。