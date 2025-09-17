快訊／坂口健太郎爆劈腿現身了！「真實狀態」曝光　粉絲到場應援

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度釜山國際電影獎於17日舉辦開幕式，各國影星、演員到場共襄盛舉，日本人氣演員坂口健太郎近日捲入劈腿風波，稍早也首度現身，面對粉絲的支持，他露出親切、和藹地笑容，不斷揮揮手、比愛心，雖然負面新聞纏身，但展現敬業度。

▲坂口健太郎爆劈腿首度現身。（圖／翻攝自부산튜브 - 부산광역시 공식 유튜브 채널YouTube）



坂口健太郎17日出現在釜山國際電影獎紅毯，人氣極高的他，一踏上紅毯就引起熱烈尖叫聲，自風波過後首度現身，他先向四面八方的攝影機與粉絲鞠躬，舉起來雙手不斷打招呼，露出招牌又靦腆的酒窩，現場粉絲也很給力，以尖叫聲應援著他。

▼▲坂口健太郎親切打招呼。（圖／翻攝自부산튜브 - 부산광역시 공식 유튜브 채널YouTube）



事實上，坂口健太郎近日剛被爆出交往大3歲的化妝師女友多年，但過程中卻劈腿日本女星永野芽郁，三角關係引發外界關注。而他的官方行程也因受到緋聞影響，原訂於9月18日參加釜山國際影展電影座談會，結果15日突然喊卡，座談會不出席，但紅毯還是有走。

連日的緋聞轟炸，令粉絲很擔心坂口健太郎，17日如期踏上紅毯，粉絲看到他的狀態才鬆了一口氣，而他對於粉絲的愛也比出愛心回報，現場互動熱烈。