潘朵拉的呼喚！《阿凡達：水之道》10/2-10/8限定7天回歸大銀幕　重溫史詩級感動錯過不再

記者蕭采薇／綜合報導

全球影迷引頸期盼的年度壓軸鉅作《阿凡達》第三部曲《阿凡達：火與燼》即將磅礡登場！然而，在踏上全新的潘朵拉冒險旅程之前，一場不容錯過的「前哨戰」正等著你：《阿凡達：水之道》將於10月2日至8日限定一週，以3D版本重返全台大銀幕！這不僅是一次單純的重映，更是一場為迎接《火與燼》所準備的盛大儀式，一場喚醒全球共同記憶的潘朵拉之旅！

▲《阿凡達：水之道》限定重映，將喚醒全球共同記憶的潘朵拉之旅。（圖／迪士尼提供）

這部全球票房累積超過23.2億美元、榮獲奧斯卡最佳視覺效果的史詩鉅作，不僅奠定了潘朵拉星球的壯麗世界觀，更深入刻畫了傑克、奈蒂莉與他們的孩子們在水下世界所面臨的挑戰與情感糾葛。唯有親身經歷過「蘇里一家」的成長與奮戰，才能在《火與燼》中，更深刻地理解他們所背負的使命與面臨的考驗。別讓自己錯過任何一個感動的環節，從《水之道》開始，完整你的潘朵拉史詩。

▲《阿凡達》系列之所以被譽為「為大銀幕而生」的電影，絕非浪得虛名。（圖／迪士尼提供）



為了回饋廣大影迷的熱情支持，這次《阿凡達：水之道》重映更帶來了令人興奮的驚喜！只要購票入場，即可獲得「限量特殊款海報」一張！這不僅是一張海報，更是你參與這場潘朵拉盛事的證明，是那些年我們共同追逐的潘朵拉記憶的實體化。無論上次錯過大銀幕的遺憾，還是渴望將這份感動珍藏，這都將成為你迎接《火與燼》的序章，也成為你潘朵拉收藏中不可或缺的一塊拼圖。

《阿凡達》系列之所以被譽為「為大銀幕而生」的電影，絕非浪得虛名。金獎票房大導詹姆斯卡麥隆以其卓越的技術與想像力，將潘朵拉星球的奇幻景觀、納美人的文化與水下世界的奧秘，透過3D技術呈現得淋漓盡致。這次重映，將限定推出「3D全特殊版本」，這意味著你將有機會再次，甚至首次，以最頂級的視聽饗宴，完全沉浸在潘朵拉的壯闊之中。

▲《阿凡達：水之道》逼真的水下生物、絢麗的珊瑚礁，每每看到都令人震撼。（圖／迪士尼提供）

還記得上次在戲院中，被那逼真的水下生物、絢麗的珊瑚礁，以及納美人與海洋生物共舞的畫面所震撼嗎？如果你上次因為種種原因，沒能體驗到特殊版本，或是根本錯過了這部人生必看的電影，那麼這次絕對是你千載難逢的機會。

而對於那些早已看過《水之道》的鐵粉們，再次踏入戲院，重溫那份身臨其境的感動，感受潘朵拉的呼吸與脈動，將會是一種全新的體驗，一種對記憶的喚醒，也是一種對即將到來的《火與燼》的預熱。唯有在戲院的特殊版本，才能完整感受卡麥隆所打造的潘朵拉宇宙，那份超越想像的沉浸式體驗，絕對值得你再次踏入黑暗，讓潘朵拉的光芒再次照亮你的雙眼！

《阿凡達》系列不僅僅是一部電影，它更是一個全球現象，是無數人共同的記憶與情感連結。從第一部《阿凡達》的問世，潘朵拉星球就深深烙印在我們心中，成為一個充滿奇蹟與想像的烏托邦。

▲《阿凡達：水之道》將於10/2-10/8，限定一週重映。（圖／迪士尼提供）

這次重映，正是為了讓所有影迷，無論是新加入的探險者，還是資深的潘朵拉居民，都能在《火與燼》上映前，重新連結這份共同的記憶，並再次感受潘朵拉的魅力。

10月2日至10月8日《阿凡達：水之道》3D版本限定一週重返大銀幕，這個中秋連假，一起揪朋友享受這場錯過不再的視聽盛宴吧！