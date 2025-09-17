ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／謝欣穎二度發文！直指「妄言」對象不是王柏傑　最新回應曝光

記者蕭采薇／台北報導

女星謝欣穎日前出席活動時證實，與交往約4年的演員王柏傑已經分手。17日遭爆料，兩人在楊祐寧婚禮上大吵、互潑飲料。不過這對前情侶倒是口徑一致，謝欣穎二度引用佛教經典中的「妄語」，明確表示：「獻給無中生有、扭曲事實的報導者。」

▲▼ 謝欣穎。（圖／記者徐文彬攝）

▲謝欣穎日前出席活動，承認已經與王柏傑分手。（圖／記者徐文彬攝）

謝欣穎先是在17日午後於社群發文，引用「妄語」一詞，寫道：「『妄語』意思是指虛妄不實的話或謊言，也就是說謊的行為。這個詞語在佛教中被列為『口業』或『十不善業』之一，具體指的是說謊、欺騙他人、搬弄是非、說無意義的言論或惡毒的話等會傷害自己或他人的言行行為。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一則謝欣穎並未直接點名，卻也有了讓人猜測的空間。而謝欣穎二度回應時，乾脆明確表示：「不妄言就是不捏造顛倒不實的話。獻給無中生有、扭曲事實的報導者。」

▲謝欣穎二度回應。（圖／翻攝自謝欣穎IG）

▲謝欣穎二度回應。（圖／翻攝自IG）

而王柏傑則是在17日一早，就在Instagram限時動態澄清，寫下：「其實那晚有眼睛的人都知道是誰不小心把飲料灑出來，相信編劇們你們應該也知道是誰，但沒事我們扛，辛苦了鏡。peace。」暗示媒體報導有所偏差。

▲王柏傑收到謝欣穎送的浪漫生日禮。（圖／翻攝自Instagram／王柏傑）

▲謝欣穎與王柏傑四年的姐弟戀情逝。（圖／翻攝自IG）

 

