黑木梅莎爆熱戀「格鬥界許光漢」 ！小S都被他迷倒　雙方親上火線回應

記者田暐瑋／綜合報導

日本混血模特兒黑木梅莎（黑木美沙，黒木メイサ）2023年與赤西仁離婚，近日被爆出和有「格鬥界許光漢」封號的帥哥拳擊手三浦孝太（Kota Miura）熱戀中，雙方被問及此事時，態度雖低調，卻未否認交往，引發外界熱議。

據日本《週刊文春》報導，黑木梅莎8月11日被目擊戴著帽子現身原宿街頭，身邊跟著一位長相帥氣的男子，據目擊者透露，三浦孝太主動與她交談，問說：「這個怎麼樣？」認真挑選商品，購物結束後，一同乘坐停在店門前的車離開，男方過去多次造訪這家店，但與女性同行還是第一次。此外，8月下旬也有人目擊兩人一同出現在麻布十番納涼祭，私下關係看似相當熱絡。

▲黑木梅莎和三浦孝太爆熱戀。（圖／記者林敬旻攝、翻攝自IG）



對於熱戀傳聞，兩人被問及此事時不約而同回應：「8月11日以及同月下旬，確實曾共同行動。」至於交往一事並未否認，僅表示：「彼此關係良好。」三浦孝太有「格鬥界許光漢」之稱，大方公開理想型是安海瑟薇、安潔莉娜裘莉，長相帥氣，又有猛男身材，連小S都被迷倒：「他帥到不行！」

黑木梅莎2012年突然宣布與赤西仁結婚，同年迎來第一個孩子，並於2017年生下第二個孩子，2023年底正式宣布離婚，據悉，兩人幾年前開始在美國接受離婚治療，然而是女方提出離婚，知情人士透露，赤西仁並不想分開，即便婚後仍然受歡迎，但在婚姻期間，從未有過任何外遇。

▲黑木梅莎和赤西仁離婚。（圖／翻攝自IG）