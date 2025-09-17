于朦朧墜樓爆陰謀論！　黃子韜曾公開飆罵「圈內陪酒潛規則」揭內幕

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧於9月11日墜樓身亡，網上瘋傳陰謀論，事發5天之後，于媽媽也出面發出聲明，強調是「飲酒意外」。事實上，黃子韜曾痛批某些製作人要求藝人陪酒的行徑：「我忙得要死，為什麼吃完飯還得去陪酒？」揭露演藝圈潛規則。

▲黃子韜（左）曾揭露演藝圈潛規則。（圖／翻攝自微博）



黃子韜以耿直性格聞名，2021年在直播中直指部分人自以為能拍戲就看不起藝人，甚至需要藝人討好他們，讓他忍不住諷刺：「想笑知道嘛！」痛批某些製作人要求藝人陪酒的行徑。他憤怒表示：「我忙得要死，為什麼吃完飯還得去陪酒？」強調即便因拒絕陪酒遭到封殺，仍堅持自己的原則，直言：「根本不care這些東西，什麼領導來了，跟我有什麼關係！」

黃子韜除公開批評演藝圈不良風氣外，更表態不會為了達成合作而犧牲自己或員工的尊嚴，絕不容許員工以色相換取機會。事實上，黃子韜的家世背景相當顯赫，父親黃忠東生前曾透露，黃家資產高達875億，但黃子韜童年時並不知情，甚至曾以為家中的豪宅是租來的，成年後父親才坦承家中財務狀況。

▲于朦朧墜樓狂爆陰謀論。（圖／翻攝自微博）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995