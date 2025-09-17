于朦朧墜樓亡！　孫德榮爆「高層壓下真相」：太離奇到底在怕什麽

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧曾出演過《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《永夜星河》等劇，不料11日墜樓身亡，孫德榮透露和于朦朧的師徒關係，認為愛徒的死並不單純，但于媽媽公開發聲，澄清兒子是死於酒醉墜樓，他難過表示：「真相已經不會再出現，竟然把所有過錯推給逝者于朦朧。」

▲于朦朧是孫德榮徒弟。（圖／翻攝自孫德榮臉書）



于朦朧媽媽16日透過工作室發聲明，強調兒子是酒醉意外墜樓，但仍有部分網友要求公開當晚事發經過。曾稱是于朦朧師傅的孫德榮表示，「我認為這件事情，已經被高層壓下來了，真相已經不會再出現，竟然把所有過錯推給逝者于朦朧，說是喝酒醉墜樓，這是非常高段的技巧，嫁禍給死者擔，所有相關人士全數脫身。苦了于媽媽，一介平民怎麼吞也得吞。公理已經死亡了。」

不只如此，孫德榮點出于媽媽聲明稿的奇怪之處：「一看就是一份完全沒有一點點惋惜和思念，而且把於朦朧推上火線，是他自己飲酒過度因而墜樓，完全一推250，人已逝世皆由於朦朧一肩扛起，這是何等殘酷。而聚會參與人士卻是受到完全保密，連名單都不公布，也太離奇到底在怕什麽？」

心疼于朦朧和其家人受的委屈，孫德榮說：「你們不知道會有各方給的壓力，只能臆測傷害於朦朧的資方大腕，是何等身家，連警方都不得改口保護這是個惡魔，只要我們心存善念，總有一天一定會過去負責，因為老天都看不下去。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995