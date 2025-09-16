不只陳淑芳！獲金鐘特別貢獻獎的還有他　幕後工作70年「超狂經歷曝光」

記者孟育民／台北報導

《第60屆電視金鐘獎》入圍名單於9月15日公布，由台視力薦的資深演員陳淑芳及台內資深電視製景師葉輝龍，雙雙榮獲本屆「特別貢獻獎」。與陳淑芳同獲「特別貢獻獎」的，是現年81歲的台視資深電視製景師葉輝龍。在台視負責場景的打造與道具陳設布置，從13歲開始接觸木工，自13歲踏入木工領域，至今已投身近70年，並在台視服務長達36年。

▲葉輝龍是位令人敬佩的幕後工作人員。（圖／台視提供）

葉輝龍獲獎當下激動落淚，謙虛表示自己做粗工，從來沒想過會得獎，並感性的謝謝台視黃崧董事長及節目部長官的一路栽培照顧，他表示：「謝謝台視讓我有機會替大家服務，接下來我也還是會繼續努力工作，絕對不會偷懶。」葉輝龍所參與製作過的節目超過百部，用雙手與巧思精心雕琢出每個細節，自己則是在光芒的背後，為電視製景工作默默付出。

作品包含楊麗花歌仔戲《君臣情深》、《忠孝 節義》戰國時代馬車、船屋、青銅古器兵器等室內佈景；陳亞蘭歌仔戲《嘉 慶君遊臺灣》還原清代北京太和殿場景，穿越黑水溝的 23 公尺大型木船。 此外作品還包含古裝劇《神機妙算劉伯溫》明宮殿景與皇帝龍椅；時代劇 《江山樓》、《春梅》、《生生世世》、《美麗人生》、《寶島西米樂》等 日治與光復初期街景與內景，其精湛技藝令人歎為觀止。

