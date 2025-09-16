快訊／于朦朧墜樓5天…母發聲「駁陰謀論」親曝死因：後事已辦完

記者黃庠棻／台北報導

曾演出《三生三世十里桃花》的大陸演員于朦朧11日墜樓死亡，網路瘋傳陰謀論，甚至點名生前他出席的飯局6名圈內人有問題，其中2人已經出面澄清報警，仍有很多人懷疑不是意外。事發5天之後，于朦朧的母親也出面發出聲明，強調是「飲酒意外」。

于朦朧。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

于朦朧的母親在16日晚間發出聲明，寫下「近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。」對於兒子的死因有陰謀論一說，她低調表示「公安已經調查情況向我進行了通報」。

于朦朧。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

對此，于朦朧母親反駁了陰謀論一說，強調兒子是死於「飲酒意外」，因為喝酒導致不小心墜樓而死，目前後事已經處理完畢，她也呼籲民眾「希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測。」同時也表示自己希望能夠早點回歸平靜的生活「懷著對朦朧的思念，努力過好每一天。相信這也是朦朧的心願。」

于朦朧。（圖／翻攝自微博／于朦朧）

此前，于朦朧墜樓過世的消息引發眾多網友猜測，他死前一晚被爆參加一場6人組飯局，隔天清晨就墜樓身亡，外傳知名導演方勵、程青松及編劇極光光都是參與飯局的人。大陸作家魯班也指出「種種跡象都表明這很可能是他殺。」只是嫌疑人背景硬，所以案件才會被壓下去。

于朦朧母親聲明。（圖／翻攝自于朦朧工作室微博）

【于朦朧媽媽聲明】

各位關心于朦朧的朋友：

我是于朦朧的母親。近日，我經歷了巨大的悲痛，愛子于朦朧因飲酒意外墜樓，永遠離開了我們。這一突如其來的變故，讓我們陷入了深深的哀傷之中。公安已經調查情況向我進行了通報，後事已處理完。我希望大家理性看待這一意外事件，不再進行猜測。我也希望早日回歸平靜的生活，懷著對朦朧的思念，努力過好每一天。相信這也是朦朧的心願。

最後，希望朦朧在天堂平安。再次感謝所有關心、幫助過我們的人。