樂天嘎琳宣布「合約結束就退隊」　捲富商小三疑雲失望發聲

「樂天女孩」嘎琳日前捲入小三疑雲，甚至被爆出跟富商要錢，為此球團回應：「這個都多久以前的傳聞了？又被翻出來真的很離譜。球團在此嚴正聲明，嘎琳始終以專業態度投入工作，對於毫無根據的外界揣測，我們不會再作任何回應。也再次提醒大眾，請將焦點放在女孩們的專業表現與努力付出，而非不實的謠言。」而嘎琳稍早也透過IG發聲了！

▲嘎琳。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

嘎琳透過IG限動發布長文，宣布自己將在現有的合約結束後，正式退出啦啦隊。她在文中沉痛地表示，之所以會做出這個決定，是因為近期出現許多虛構與子虛烏有的報導，這些不實的內容，不但對她造成嚴重困擾，更讓她對娛樂圈徹底地感到失望。

緊接著，嘎琳也在文中針對對這些不實報導的內容，做出澄清及反擊。她表示，自己是個生活非常單純的人，平時的生活，就是球場與住家兩點一線，不僅不應酬、不喝酒，也不想大紅大紫，當初之所以會加入啦啦隊，也只是因為單純喜歡表演。

▲嘎琳發文。（圖／翻攝自Instagram／54lin._.a）

然而，嘎琳坦言近期這些誇張虛構的故事情節，不但和她真實的生活完全不符，更因為其內容太過荒誕，讓她連回應都不知道怎麼回應。她透露，甚至有很多人為了最近的高流量，想跟她談合作，但她對此卻感到極度不適應，「但我真的很不適應也不想這樣做。」

最後，嘎琳向所有一路以來，支持她的家人與粉絲們致上謝意。她表示，這個退隊的決定，是她跟家人商量後的結果，也感謝家人一直以來，對她無條件的支持。她更向粉絲們告白：「感謝家人一路以來的支持、鼓勵我的粉絲與球迷朋友們，因為有您們，我才能勇敢堅持到今天，真的謝謝您們。」

【嘎琳IG全文】

近期出現許多虛構與子虛烏有的報導，與我的真實生活完全不符，我是一個生活非常單純的人，每天就是兩點一線，不應酬、不喝酒，也不想大紅大紫，跳啦啦隊只是單純喜歡表演，這個工作本來是讓我很開心的。

然而，最近這些不實的報導跟誇張虛構的故事情節，讓我連回應都不知道怎麼回應，我真的不知道要怎麼回應虛構的內容，而且讓我意外的是，除了代言根本沒有變少，甚至很多人為了最近的高流量，想談合作，但我真的很不適應也不想這樣做，這個過程我也深刻體會到，自己完全不適合娛樂圈，基於以上原因，跟家人商量後，我決定現有合約結束後，正式退出啦啦隊。

感謝家人一路以來的支持、鼓勵我的粉絲與球迷朋友們，因為有您們，我才能勇敢堅持到今天，真的謝謝您們