百萬YTR小吳血拚「少看一個0慘噴26萬」　見刷卡明細嚇傻：我是87

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber見習網美小吳在IG分享一段短片，透露自己最近在韓國發生的購物糗事，因為少看一個0，竟將一個26萬的戒指，當成2萬6給豪邁買下，直到看到刷卡明細後才發現自己看錯價錢，超糗的購物過程曝光後，立刻掀起網友討論。

▲小吳最近去韓國旅遊。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

影片一開始，小吳劈頭就問：「大家有價錢少看一個0的經驗嗎？我有！」，接著更揭露，自己這次犯的錯，並非小數目，而是活生生地，將26萬台幣看成2萬6，還豪邁地刷卡，當下完全沒發現任何異狀。

▲小吳買戒指少看一個0。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

小吳表示，自己當天在逛韓國某間愛牌，已先後購入戒指與項鍊，總價約10萬元台幣。在結帳前，店員又推薦了另一款戒指，他試戴後也相當喜歡，便請店員報價。當時店員都是按計算機給他看價錢，而他看到計算機上顯示115萬韓幣（約2萬6台幣）後，便不疑有他地爽快買單。

▲小吳看發票才發現自己結帳時搞錯了。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

直到回到住處，準備開箱戰利品時，小吳在無意間看到發票上的金額，竟是千萬等級的韓元，讓他當場嚇壞，心想：「什麼東西要千萬啊？」在經過仔細的核對後，他才驚覺原來最後那顆戒指的價格，並非115萬韓元，而是1150萬韓元，換算成台幣高達26萬元。這個多出來的一個0，讓他瞬間崩潰，並在影片中哀號：「媽啊我真的少看一個0！」

▲小吳買到26萬的金戒指。（圖／翻攝自Instagram／beauty___wu）

當發現自己，竟因少看一個零，而慘噴26萬元，小吳表示自己在得知真相後，反而是笨到笑出來，對於自己如此天兵的行徑，感到又氣又好笑。他更在影片最後，毫不留情地自嘲：「我真的是一個白痴。」影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言虧他「我真的會笑死」、「好羨慕這種煩惱」、「韓國店員會感謝你。」