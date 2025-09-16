新一代八點檔男神來了！親揭爸行醫40年　謝京穎「最萌身高差」圓夢

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》演員陣容再添新血，新一代男神楊皓崴正式加入劇組，飾演帥氣的醫美醫師，預計將與謝京穎有精彩對手戲，兩人將擦出什麼樣的火花，讓粉絲們期待值爆表。

▲謝京穎在《好運來》將與楊皓崴有精彩對手戲。（圖／民視提供）

為了這個新角色，楊皓崴下足苦功，透露「因為我自己很少接觸醫美，所以有很多專業名詞要記，這對我來說也是一種學習。」他不只勤做功課，甚至還親自到醫美診所向專業醫師請教，學習如何用筆在患者臉上畫記，每一個細節都不放過，展現出他對演戲的認真態度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝京穎在《好運來》將與楊皓崴有精彩對手戲。（圖／民視提供）

謝京穎談到這次和楊皓崴的合作，難掩興奮之情，透露兩人之前本來有機會在《愛的榮耀》合作，但後來擦肩而過，這次終於在《好運來》圓了合作夢，她表示「這是我第一次遇到可以讓我大膽穿高跟鞋的對手，有多高穿多高！哈哈哈哈，覺得很幸福！」原來楊皓崴身高高達185公分，讓嬌小的她終於能自在地展現女神風範。兩人的身高差組合，也讓觀眾更期待他們在劇中的甜蜜互動。

▲謝京穎在《好運來》將與楊皓崴有精彩對手戲。（圖／民視提供）

談到這次飾演醫美醫師，楊皓崴分享他的父親是行醫40年的醫生，從小耳濡目染，看著父親在專業領域的權威，以及對待病患的苦口婆心，都讓他對這個角色有更深的體會。他感性地說「這不就是很多人人生的寫照嗎？沒有人的人生會是完美的，甚至我的也是。看起來什麼都有，但內心還是有些遺憾。」

▲謝京穎在《好運來》將與楊皓崴有精彩對手戲。（圖／民視提供）

楊皓崴認為，人生本來就不完美，如果只有快樂，那些快樂也就不會那麼珍貴，他承諾會盡全力把這個角色的每一個面向都呈現出來，希望能讓觀眾喜歡。

▲謝京穎在《好運來》將與楊皓崴有精彩對手戲。（圖／民視提供）