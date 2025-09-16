BIGBANG真的回來了！　 20週年演唱會前「確定明年Coachella合體」

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓天團BIGBANG明年8月將迎接出道20週年，除了先前隊長GD透露將會帶BIGBANG回到台灣，全球音樂盛事、美國知名的Coachella（科切拉音樂節）今搶先宣布，BIGBANG確定明年將合體出席該音樂節，GD也發文分享：「B to the I to the G do the BANG。」正式宣告BIGBANG回歸！

▲ BIGBANG明年迎接成軍20週年 。（圖／翻攝GD IG）

BIGBANG在2006成軍，2017年T.O.P.首先入伍，BIGBANG曾舉辦過僅有四人的粉絲見面會，沒想到之後又經歷勝利性醜聞事件退團，2022年BIGBANG其餘四人推出歌曲〈Still Life〉後，T.O.P.也不再續約而退團，讓四人體從此成為絕響，加上新冠肺炎疫情影響，原本2020年就要登上Coachella的BIGBANG，也陷入一段停滯期。

去年GD發行新作品，並在MAMA舞台上帶著團員太陽、大聲重回觀眾的視線，引起極大的轟動，接著GD在首爾演唱會上又再次邀請兩位成員到場，更是引發所有V.I.P暴動，也相當期待明年三人合體開唱。

▲2026 Coachella音樂節公布陣容， BIGBANG確認出席。（圖／翻攝Coachella IG）

Coachella 過去就曾邀請過ATEEZ、BLACKPINK、LE SSERAFIM、aespa、Lisa、Jennie登，CL更在演出上帶領2NE1世紀合體，如今BIGBANG也確定明年先在2026 Coachella開唱，時間則為4月12、19日，同樣要出席2026 Coachella的還有SHINee成員泰民、美國天王小賈斯汀、日本天王藤井風、美國新生代小天后莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）等人。