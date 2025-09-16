Lulu叫陳漢典小名超甜！「敲碗已久願望成真」PO婚紗圖：看造化了

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）16日在社群網站坦言，昨天是和爸媽一起收看金鐘獎的入圍名單宣布，「我真的很開心，那種開心已經超越入圍本身這件事」，尤其是看到她愛的人與愛她的人都有被提名，真心覺得非常幸運。

▲Lulu暱稱陳漢典為「典典」。（圖／翻攝自Facebook／Lulu黃路梓茵）



關於《綜藝大熱門》，因為是最後一年播出的關係，Lulu認為這次入圍格外有意義，「又有機會還可以三人組合登場，我真的非常非常期待。」她同時感謝幕後工作夥伴，「衷心謝謝永遠最讚無可取代的大熱門製作團隊。」

▲Lulu分享錄影花絮照。（圖／翻攝自Facebook／Lulu黃路梓茵）



既然提到《綜藝大熱門》，當然一定會提到陳漢典。對此，Lulu附上一顆愛心和夫婦穿婚紗的圖案說，「你們敲碗已久的願望我跟典典也沒讓你們失望，接下來就看典禮當天的造化了～。」

▲Lulu還在貼文裡夾帶一個婚紗圖案。（圖／翻攝自Facebook／Lulu黃路梓茵）



談及另一節目《夜市王》，Lulu同樣充滿感恩，「這麼有轟動度的節目我能主持到，實在是三生有幸」，她也不忘感謝身邊兩位主持搭檔，「阿達、美麗！言不由衷的默契也是本節目獨家，若是有機會上台也很秋條餒！」

▲Lulu也和前男友阿達一起入圍。（圖／翻攝自Facebook／Lulu黃路梓茵）



