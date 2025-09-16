記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓喪屍鉅作《屍速列車》由導演延尚昊所打造，他的最新懸疑力作《醜得要命》即將在26日上映，為此接受台灣媒體跨海聯訪，許久未來台灣的他，表達對於粉絲的感謝之心，「我知道我在台灣有很多粉絲，之前有去台灣宣傳過作品，那時候妻子、孩子有一起去，現在小孩都11歲了」，預告未來肯定會有機會訪台。而本部作品找來申鉉彬、朴正民等實力派演員出演，他也透露與演員們簽了「特別合約」，希望票房大賣，演員們才能拿到越高的片酬。

▲導演延尚昊推出最新懸疑電影《醜得要命》 。



導演延尚昊為最新懸疑電影《醜得要命》接受訪問，有趣的是，在訪問開始前，男主角朴正民恰好在鏡頭旁，特地冒出頭打招呼。朴正民在電影裡一人分飾兩角，延尚昊揭曉，「起初只是請他詮釋兒子的角色，一人分飾兩角是朴正民自己提出」，稱讚朴正民是位相當認真的演員，過去為了《那才是我的世界》學鋼琴，這次則是為了《醜得要命》學習刻印章。

朴正民在電影裡飾演刻印章為業的師傅，他最後真的學會刻印章，拍片現場只要有空檔就練習，刻完大方送給工作人員或演員。導演延尚昊大讚：「我跟朴正民合作過很多次，算是很熟悉的演員，他看完作品後很喜歡《醜得要命》這部作品，他是一個很會演戲的演員，一直以來都是我邀請的第一順位。」

▲導演延尚昊感謝演員大力支持。



延尚昊也承認《醜得要命》沒有找投資方，因此拍攝預算有限，曾一度想說用手機拍，「我確實想過用手機，但因為本來就有基礎裝備，畢竟我也拍過很多電影，所以裝備就是用之前用過的，本來想說用一台主攝影機就好，還好後來真的拍攝時喬到副攝影機，像是《淚之女王》的導演等人有來幫忙我拍，都是現在韓國最厲害的導演，我找到很多副手來幫忙，很開心。」

由於預算有限，延尚昊進一步透露，演員也義氣相挺，拿得片酬都比普通價碼還少，「因為這部電影演員們拿到的酬勞跟其他作品相對比較少，當初在簽約的時候，有說好票房賣多少就收多少，這期間當然是很感謝他們，所以希望電影大賣，希望參與的演員、工作人員能拿到厚厚的酬勞，所以票房當然是越高越好。」

▲《醜得要命》 導演延尚昊盼望票房越高越好。



延尚昊最後強調：「在企劃《醜得要命》前，我看了很多台灣導演楊德昌的電影作品，我覺得好電影不一定跟預算有關係，讓我有勇氣拍攝，所以希望這部電影台灣觀眾有特別的感觸。」