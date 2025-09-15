陳淑芳入行60年仍在演戲！一連榮獲金鐘、金馬「2大殊榮」　感性吐心聲

記者孟育民／台北報導

《第60屆電視金鐘獎》入圍名單於今（15日）公布，由台視力薦的資深演員陳淑芳及台內資深電視製景師葉輝龍，雙雙榮獲本屆「特別貢獻獎」。陳淑芳今年86歲，再度以其深厚的表演成就獲得肯定。金馬獎執委會日前也宣布，第62屆金馬獎「終身成就獎」同樣將頒發給陳淑芳。戲劇與電影兩大領域的最高榮譽同時入袋，可說是她演藝生涯的「大滿貫」。

▲陳淑芳榮獲第六十屆金鐘獎特別貢獻獎。（圖／台視提供）

陳淑芳演出超過80部電影與120多部電視劇，跨越不同世代，始終深受觀眾喜愛，更被親切暱稱為「國民阿嬤」。對於榮獲殊榮，她感性表示：「能在第60屆金鐘獎榮獲『終身成就獎』，心裡充滿滿滿的感謝。這份榮耀不僅屬於我個人，更屬於一路以來支持台灣電視、戲劇的觀眾朋友。謝謝金鐘獎評審的肯定，也要感謝所有合作過的導演、編劇、演員與幕後夥伴，是你們的專業與努力，讓我在表演的路上不斷成長，成就了今天的我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳淑芳在影劇產業的貢獻無庸置疑。（圖／台視提供）

陳淑芳18歲以台語片《誰的罪惡》出道，自1950年代台語片黃金時期起步，不僅能演、能唱，更能編劇、擔任副導演。1962年台視開台，她成為元老演員之一，參與LIVE戲劇演出，甚至在換場時兼任廣告播報員，親身走過台灣電視產業的草創期。從1980年代老三台的連續劇、侯孝賢與陳坤厚的新電影浪潮，到21世紀本土八點檔與公共電視的高質感劇集，她活躍於電影與電視雙棲。超過一甲子的演藝路程，橫跨台語片、老三台、錄影帶時代、本土劇全盛期、新電影新浪潮，直到OTT平台時代，幾乎完整見證並參與台灣影視的每一次轉變。

▲陳淑芳入行超過60年。（圖／台視提供）

與陳淑芳同獲「特別貢獻獎」的，是現年81歲的台視資深電視製景師葉輝龍。在台視負責場景的打造與道具陳設布置，從13歲開始接觸木工，自13歲踏入木工領域，至今已投身近70年，並在台視服務長達36年。葉輝龍獲獎當下激動落淚，謙虛表示自己做粗工，從來沒想過會得獎，並感性的謝謝台視黃崧董事長及節目部長官的一路栽培照顧，他表示：「謝謝台視讓我有機會替大家服務，接下來我也還是會繼續努力工作，絕對不會偷懶。」

▲葉輝龍。（圖／台視提供）

葉輝龍所參與製作過的節目超過百部，用雙手與巧思精心雕琢出每個細節，自己則是在光芒的背後，為電視製景工作默默付出。作品包含楊麗花歌仔戲《君臣情深》、《忠孝 節義》戰國時代馬車、船屋、青銅古器兵器等室內佈景；陳亞蘭歌仔戲《嘉 慶君遊臺灣》還原清代北京太和殿場景，穿越黑水溝的 23 公尺大型木船。 此外作品還包含古裝劇《神機妙算劉伯溫》明宮殿景與皇帝龍椅；時代劇 《江山樓》、《春梅》、《生生世世》、《美麗人生》、《寶島西米樂》等 日治與光復初期街景與內景，其精湛技藝令人歎為觀止。