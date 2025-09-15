YTR江老師激動哭了！跨領域主持「獲金鐘肯定」　跪地感謝：最棒的禮物

記者孟育民／台北報導

第60屆金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮將於10月17、18日在台北流行音樂中心舉辦，入圍名單也在今（15日）公布。YouTuber江老師跨領域主持公視《古典魔力客—音樂的時光之旅》，入圍金鐘獎「 兒童少年節目主持人獎」，第一時間緊盯直播，聽見自己名字時當場大哭，激動到大哭跪地，「第一次擔任節目主持人從來不敢想像能夠入圍，感謝評審的青睞，這是給我最大最大的鼓勵！在我的心裡覺得入圍就已經是得獎了！」

▲江老師入圍金鐘當場哭了。（圖／翻攝自Facebook／我是江老師）

江老師首次主持電視節目就獲得肯定，對此她說：「拍攝古典魔力客的過程是我人生中相當大的挑戰，活力滿滿又幽默風趣的訴說著古典音樂的故事，但一轉頭又需要馬上拿出專業的鋼琴演奏，在各種角色切換上對我來說很不容易，但是團隊的所有人都給予最大的支持，對品質也從來不妥協，讓我拍攝完古典魔力客好像重唸了一次音樂系！」也感謝製作人莎拉、音樂企劃巧琪，「謝謝你們激發出我的潛力！我們真的辦到了！我們大家一起辦到了！」

▲江老師感謝所有人付出 。（圖／公視提供）

江老師還想感謝最好的搭檔「魔力客」焦元溥老師，「還記得我們討論現代十二音列到底要怎麼樣講才可以讓國小的小朋友聽懂，每一次的討論總是讓我又好像上了一堂音樂史課！第二季我們仍然是最好的夥伴！最強的組合！再次感謝評審的肯定！這是我今年最棒的禮物！」