吳慷仁是上屆金鐘影帝！今年作品槓龜　評審脫口「他根本沒報名」

第60屆金鐘獎由三立電視台擔綱典禮製播，將於10月17日及18日於台北流行音樂中心盛大舉行，「戲劇類」頒獎典禮由歷練深厚、溫暖穩健的曾寶儀接棒再度主持，今（15）日也揭曉了入圍名單。

吳慷仁在2024年的第59屆金鐘獎，憑藉《有生之年》榮獲戲劇節目男主角獎，當時他在大陸拍戲，透過影片分享得獎喜悅一聽到自己奪得金鐘視帝寶座，感動露出哭臉，當看到畫面中許肇任導演上台替他領獎唸感言，他邊專注觀看邊說「他比我還高興」，又是碎念「他緊張什麼，他比我還緊張」，也幾度出現拭淚的動作，情緒澎湃流下男兒淚。

今年，吳慷仁主演的《塑膠花》也是本屆金鐘獎的參賽作品之一，怎料入圍常勝軍的他卻沒有出現在名單之列，評審柴智屏揭秘透露「他沒有報男主角」，而該片製作公司抓馬文化則回應「製作公司尊重每個藝人的意願」。

距離吳慷仁上一次在台灣公開露面已有1年之久，後來他傳出簽約大陸經紀公司，並發文認了此事「我不再是一個人，我們會一起走這條修煉演員的路」。

