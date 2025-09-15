剛升格三寶爸…楊祐寧去月子中心途中「突收入圍喜訊」：好想鼓掌

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo共同出品影集《今夜一起為愛鼓掌》與《影后》在第60屆金鐘獎共計入圍19項大獎，其中《今夜一起為愛鼓掌》由楊祐寧首度擔任監製，一舉入圍戲劇節目獎、導演獎、編劇獎，他本人更憑藉劇中細膩演出，繼2022年《華燈初上》後再度角逐戲劇節目男主角獎。

▲楊祐寧憑藉《今夜一起為愛鼓掌》入圍戲劇節目男主角獎。（圖／壹壹影業提供）

剛晉升三寶爸、喜獲麟兒的楊祐寧，表示入圍公布的當下正在開車去月子中心的路上，是公司打電話通知才知道喜訊，在移動中只能簡單表達歡喜之情「謝謝，《今夜一起為愛鼓掌》能入圍戲劇節目獎、導演獎、編劇獎、男主角獎，讓我現在非常想鼓掌。」

《今夜一起為愛鼓掌》製作人黃郁茹得知好消息後，表示「《今夜一起為愛鼓掌》療癒了我們團隊和無數觀眾，希望接下來有機會感動評審，給予所有人力量面對自己的不完美。」

編劇蔡沂澄、吳俊佑、張君涵、尤依筑共同發聲「感謝台前幕後成就這部作品的每一位。」