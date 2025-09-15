許光漢槓龜第60屆金鐘…評審親揭原因！《正港分局》她入圍新人獎

記者黃庠棻／台北報導

第60屆金鐘獎由三立電視台擔綱典禮製播，將於10月17日及18日於台北流行音樂中心盛大舉行，「戲劇類」頒獎典禮由歷練深厚、溫暖穩健的曾寶儀接棒再度主持，今（15）日也揭曉了入圍名單，戲劇類評審委員會主任委員柴智屏也在入圍記者會後接受採訪。

▲《正港分局》只入圍兩項金鐘獎。（圖／Netflix提供）

許光漢主演的影集《正港分局》是電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的衍伸作品，不僅聚集原本人馬、主創團隊，還邀來《木曜4超玩》的班底一起演出，結合搞笑、懸疑的內容在上線之後，獲得許多網友好評，尤其是男主角許光漢的魅力又更上一層樓。

怎料，《正港分局》在第60屆金鐘獎卻沒有獲得評審青睞，戲劇類評審委員會主任委員柴智屏直呼「許光漢很可惜」，也表示「《正港分局》一開始討論度就沒在很前面，很可惜這一次沒得到評審青睞」，而該劇入圍的獎項僅有戲劇類節目聲音設計獎與溫妮入圍迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎。

至於遺珠部分，柴智屏笑說「滿地是遺珠」，她表示從事演藝工作每個人都很辛苦，沒有入圍的人不能否認他們的辛勞，開口勉勵「每年都可以加油」。