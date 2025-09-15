遭瘋傳「于朦朧6人飯局」之一！高泰宇報警斥造謠…曬不在場證明

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧於9月11日墜樓身亡，引發外界哀悼，網上瘋傳陰謀論，近日不斷瘋傳男星高泰宇當時人也在于朦朧出席的飯局中。而高泰宇12日強調自己不在該處，並於14日發出嚴正聲明，並且已經報警，但是網友仍不斷留言：「把監控調出來就行了。」

▲遭瘋傳于朦朧飯局6人之一，高泰宇（右）報警。（圖／翻攝自微博）

高泰宇在個人聲明中，首先懇請大眾在此悲痛時刻能尊重逝者、明辨是非，並立即停止傳播、刪除一切不實信息。他強調，自己已在第一時間委託律師全程處理，並堅決運用法律武器維護權益，更警告「網路空間並非法外之地」，對於任何繼續擴散謠言的侵權行為，都將保留追究其法律責任的權利。

▲高泰宇發文表示已經報警。（圖／翻攝自微博）

同時高泰宇發表律師聲明。聲明指出，網傳所謂「高泰宇先生曾於某日晚間參與特定聚餐」等內容，經核實與事實嚴重不符，純屬惡意虛構的謠言。律師函已要求相關網路用戶停止侵權行為，並表示將採取法律手段追究相關人員的法律責任。

除了律師聲明，高泰宇更直接公開北京順義公安局開立的「行政案件立案告知書」，用行動證明已經報警。根據立案通知書內容，他於9月12日報案，明確寫著「姚洋（高泰宇本名）被侮辱案，我單位已立案」，證實警方已正式受理此案。

▲高泰宇PO公安局立案單。（圖／翻攝自微博）

于朦朧墜樓身亡最早被狗仔「江小宴」於11日凌晨爆出，並提及前一晚（9月10日）與5、6個好友在朋友家聚餐，工作室直至同日晚間發文證實離世，發文強調「經警方工作，已排除刑事嫌疑。願逝者安息，願生者堅強。」陸網連日來質疑聲浪不斷，要求警方啟動調查，而高泰宇被揣測是聚餐飯局人士之一，他12日曾在微博發文：「禁止造謠！禁止誹謗！ 有需要的話我可以調監控，我們國家大數據這方面強的」。而他發文後引來更多網友留言「你把監控調出來就行了，拿出來了，就沒人造謠了，也支持你維權」、「不是說要調取監控嗎你倒是把錄像發出來啊」、「真的剛的話，直接把監控調出來吧」。

▲高泰宇發文悼念于朦朧，隨後被傳10日晚間出席于朦朧在場的飯局，為此發文強調自己當晚不在該處。（圖／翻攝自微博）

