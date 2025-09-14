許光漢退伍「健壯手臂肌」被嫌腫了！陸網看照片崩潰…登微博熱搜

記者黃庠棻／台北報導

「國民老公」許光漢在8月上旬退伍，正式回歸演藝圈，攜手香港「文青女神」袁澧林主演的奇幻愛情片《他年她日》，即將在10月3日正式上映，近期積極合體宣傳之外，工作滿檔的他日前也飛到首爾參加品牌活動，只是他健壯的身材卻引起陸網熱議，甚至登上微博熱搜。



許光漢在入伍時訓練出健壯身材，日前飛到首爾參加時尚活動時，身穿藍色系的藍色毛衣，內搭同色系的襯衫，合身的剪裁更能凸顯出他努力鍛鍊的健美身形，這身造型在當地或是台灣都掀起許多網友好評，紛紛誇讚「退伍殺瘋了」、「退伍後越來越帥」等。



沒想到，近日微博關鍵字「許光漢腫麼了」登上熱搜排行榜，許多網友認為許光漢的身材太過健壯，甚至到了臃腫的程度，崩潰吶喊「過度健身了」、「把少年感還給我」，更批評韓國的空氣有酵母，直呼「怎麼在韓國這麼容易發胖」、「看到照片太嚇人了」。



儘管許光漢的身材在微博引起負面評論熱潮，但他的人氣仍相當高，近期積極宣傳電影《他年她日》，更將在9月20日合體袁澧林，現身LaLaport南港舉辦「就愛《他年她日》電影預售票見面會」，不用購票就能參加，當天「光林CP」會與與導演龔兆平一同分享電影拍攝祕辛，現場還將進行粉絲Q&A、全場大合照與專屬合影環節。

