金馬導演驚喜現身台南…新片在故鄉被斬3刀　「自創神明」藏原因！

記者黃庠棻／台北報導

金馬獎得主張吉安導演昨（13）日應文化部蒙藏文化中心之邀，赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座，受到觀眾熱情歡迎。《搖籃凡世》劇情揭密穆斯林國度的棄嬰議題，並為大馬邊緣女性發聲。現場觀眾提問踴躍，原定30分鐘的座談，加倍延至70分鐘仍欲罷不能，交流十分熱烈。

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

驚人的是，現場有來自「東馬」沙巴州首府亞庇的女性觀眾，得知馬來西亞竟藏有13處「保嬰艙」感到震驚。在請張吉安幫她查證後，赫然發現「東馬」僅有的一處，竟就在她家醫院附近，而她竟渾然不知。這位大馬女觀眾特別感謝張吉安勇敢拍出《搖籃凡世》，為社會弱勢發聲，也讓現場台灣觀眾真實感受到台灣難能可貴的創作自由。

《搖籃凡世》在大馬慘遭電檢狠剪3刀，已創下張吉安作品最少挨刀紀錄（前片《五月雪》為21刀），一刀不剪完整版將於本周五（9/19）起在台灣戲院上映。

文化部蒙藏文化中心高玉珍主任表示，《搖籃凡世》是張吉安導演繼《南巫》、《五月雪》，連續三年作品都獲選「世界民族電影節」，今年更首度受邀來台出席電影節活動。《搖籃凡世》劇情雖直揭大馬社會秘辛，卻獲許多重量級演員支持演出，包括金馬獎演員蔡寶珠、原騰，近年在香港影壇大放異彩的女星廖子妤、許恩怡，以及香港演技派男星袁富華等，為電影增色添光。

當被問到邀請這些大牌巨星參與演出，是否有遭遇困難時，張吉安輕鬆表示，一切意外順利。廖子妤更在看完劇本，立馬決定返回大馬接演該片，他非常感謝這些演員成就了《搖籃凡世》的不凡。

《搖籃凡世》劇情敘述大馬一所「保嬰艙」4名女性社工的人生遭遇，以及她們不分晝夜、陪伴那些走投無路的母親，以拯救初生嬰兒的故事。電影開始的一幕，陷入人生絕境母親，望著「保嬰艙」倒數、從此母子人永隔的「30秒」，「煉獄般煎熬」讓台南觀眾感到十分揪心與不捨。

但片中站在屋頂上無法投胎的嬰靈、象徵求偶的印度孔雀舞等畫面，也引發現場觀眾極度的震撼與好奇。張吉安表示，馬來西亞雖以馬來族、印度族和華人為三大族群，但其民族之眾多、信仰文化之複雜，即使他身為馬來西亞人也難窺全貌。

▲《搖籃凡世》「保嬰艙」倒數30秒，讓台南觀眾十分揪心。（圖／海鵬影業提供）

張吉安更驚人自曝，為避免劇中橋段冒犯大馬各界神明，《搖籃凡世》片中許多神祇，包括祭壇上的神明都是他一手創造出來的，在馬來西亞民間信仰中完全找不到。

▲張吉安《搖籃凡世》避惹爭議自曝造神。（圖／海鵬影業提供）

諷刺的是，《搖籃凡世》中的「保嬰艙」，即便陪伴過許多走投無路的未婚婦女，也給予許多私生兒嶄新人生，卻仍不容於大馬社會，甚至遭保守人士斥為鼓勵性愛墮落的禍首，不時要求裁撤。台灣文學館陳瑩芳館長大力讚賞張吉安延續其人文關懷與獨特美學，以魔幻寫實方式、一揭這個大馬社會的禁忌角落。

《搖籃凡世》不僅記敘保嬰艙一個又一個無助的漫漫長夜，以及父權與神權陰影下的暴力輪迴，更為女性的身體自主權堅定發聲。電影除連續獲選東京國際影展、金馬國際影展、上海國際電影節，榮膺香港國際電影節開幕片，更跨洲榮獲瑞士弗里堡國際影展青年評審團大獎。將於本周五（9/19）起一刀不剪、全台上映。