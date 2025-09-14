ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《樂來越愛你》10年後大銀幕重映！
4生肖未來3周「貴人運」大爆發！
52歲反派港星驚罹「烏龜頸」！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

Lisa Jennie 玖壹壹 李紫嫣 李㼈 Lulu 陳漢典 春風

金馬導演驚喜現身台南…新片在故鄉被斬3刀　「自創神明」藏原因！

記者黃庠棻／台北報導

金馬獎得主張吉安導演昨（13）日應文化部蒙藏文化中心之邀，赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座，受到觀眾熱情歡迎。《搖籃凡世》劇情揭密穆斯林國度的棄嬰議題，並為大馬邊緣女性發聲。現場觀眾提問踴躍，原定30分鐘的座談，加倍延至70分鐘仍欲罷不能，交流十分熱烈。

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

驚人的是，現場有來自「東馬」沙巴州首府亞庇的女性觀眾，得知馬來西亞竟藏有13處「保嬰艙」感到震驚。在請張吉安幫她查證後，赫然發現「東馬」僅有的一處，竟就在她家醫院附近，而她竟渾然不知。這位大馬女觀眾特別感謝張吉安勇敢拍出《搖籃凡世》，為社會弱勢發聲，也讓現場台灣觀眾真實感受到台灣難能可貴的創作自由。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

《搖籃凡世》在大馬慘遭電檢狠剪3刀，已創下張吉安作品最少挨刀紀錄（前片《五月雪》為21刀），一刀不剪完整版將於本周五（9/19）起在台灣戲院上映。

文化部蒙藏文化中心高玉珍主任表示，《搖籃凡世》是張吉安導演繼《南巫》、《五月雪》，連續三年作品都獲選「世界民族電影節」，今年更首度受邀來台出席電影節活動。《搖籃凡世》劇情雖直揭大馬社會秘辛，卻獲許多重量級演員支持演出，包括金馬獎演員蔡寶珠、原騰，近年在香港影壇大放異彩的女星廖子妤、許恩怡，以及香港演技派男星袁富華等，為電影增色添光。

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

當被問到邀請這些大牌巨星參與演出，是否有遭遇困難時，張吉安輕鬆表示，一切意外順利。廖子妤更在看完劇本，立馬決定返回大馬接演該片，他非常感謝這些演員成就了《搖籃凡世》的不凡。

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

《搖籃凡世》劇情敘述大馬一所「保嬰艙」4名女性社工的人生遭遇，以及她們不分晝夜、陪伴那些走投無路的母親，以拯救初生嬰兒的故事。電影開始的一幕，陷入人生絕境母親，望著「保嬰艙」倒數、從此母子人永隔的「30秒」，「煉獄般煎熬」讓台南觀眾感到十分揪心與不捨。

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

但片中站在屋頂上無法投胎的嬰靈、象徵求偶的印度孔雀舞等畫面，也引發現場觀眾極度的震撼與好奇。張吉安表示，馬來西亞雖以馬來族、印度族和華人為三大族群，但其民族之眾多、信仰文化之複雜，即使他身為馬來西亞人也難窺全貌。

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

▲《搖籃凡世》「保嬰艙」倒數30秒，讓台南觀眾十分揪心。（圖／海鵬影業提供）

張吉安更驚人自曝，為避免劇中橋段冒犯大馬各界神明，《搖籃凡世》片中許多神祇，包括祭壇上的神明都是他一手創造出來的，在馬來西亞民間信仰中完全找不到。

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

▲張吉安《搖籃凡世》避惹爭議自曝造神。（圖／海鵬影業提供）

諷刺的是，《搖籃凡世》中的「保嬰艙」，即便陪伴過許多走投無路的未婚婦女，也給予許多私生兒嶄新人生，卻仍不容於大馬社會，甚至遭保守人士斥為鼓勵性愛墮落的禍首，不時要求裁撤。台灣文學館陳瑩芳館長大力讚賞張吉安延續其人文關懷與獨特美學，以魔幻寫實方式、一揭這個大馬社會的禁忌角落。

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

▲張吉安赴台南台灣文學館出席新片《搖籃凡世》映後講座。（圖／海鵬影業提供）

《搖籃凡世》不僅記敘保嬰艙一個又一個無助的漫漫長夜，以及父權與神權陰影下的暴力輪迴，更為女性的身體自主權堅定發聲。電影除連續獲選東京國際影展、金馬國際影展、上海國際電影節，榮膺香港國際電影節開幕片，更跨洲榮獲瑞士弗里堡國際影展青年評審團大獎。將於本周五（9/19）起一刀不剪、全台上映。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張吉安搖籃凡世

推薦閱讀

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

18小時前

陳曉東開第一槍替于朦朧發聲！「為何全在刪文」提3疑點：坦蕩蕩很難？

陳曉東開第一槍替于朦朧發聲！「為何全在刪文」提3疑點：坦蕩蕩很難？

8小時前

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看　作家斷言：是他殺

于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看　作家斷言：是他殺

9小時前

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」　剛交往就同居

《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」　剛交往就同居

6小時前

《RM》李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

《RM》李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

5小時前

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「裸身照外洩」　男方身分起底

9/13 10:16

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場

6小時前

玖壹壹健志鬆口了「明年要辦婚禮」！　春風聽郭書瑤名字竟冷笑

玖壹壹健志鬆口了「明年要辦婚禮」！　春風聽郭書瑤名字竟冷笑

20小時前

YTR老爸「賣6188萬預售屋賺900萬」挨轟炒房回應了：不會笨到買大房投資

YTR老爸「賣6188萬預售屋賺900萬」挨轟炒房回應了：不會笨到買大房投資

11小時前

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

9/13 14:20

舞陽新婚妻是25萬正妹網紅！　「IG滿滿辣照」她親發聲：藏不住了

舞陽新婚妻是25萬正妹網紅！　「IG滿滿辣照」她親發聲：藏不住了

6小時前

于朦朧死亡第一現場曝光！友見屍「急拿白衣蓋臉」不報警　住戶全目擊

于朦朧死亡第一現場曝光！友見屍「急拿白衣蓋臉」不報警　住戶全目擊

9/12 14:17

熱門影音

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播

Joeman兼職被抓包？　撞臉「上車舞」男主播
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！

當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！
徐乃麟笑Lu典很會藏　「演藝圈最佩服的一對」

徐乃麟笑Lu典很會藏　「演藝圈最佩服的一對」
提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」
Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

陳漢典閃婚！親友喊話返鄉辦桌　陪敬酒不搶風頭...零架子畫面曝

中島健人來台！親切中文問好　眼神狂放電...不忘「sexy thank you」

中島健人來台！親切中文問好　眼神狂放電...不忘「sexy thank you」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

「啦啦隊遭拍裙底」梓梓罕飆髒話開罵！　反被檢討...她公開畫面：是放大拍私密處

「啦啦隊遭拍裙底」梓梓罕飆髒話開罵！　反被檢討...她公開畫面：是放大拍私密處

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

全智賢回歸成寡婦！決心出選總統　姜棟元《暴風圈》每幕出場都帥爆

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

看更多

張棋惠嘴ㄆㄧㄚˊ「飛輪海變灰輪海」　預告開個唱：都要感謝蟑螂(?)

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前10

張曼玉隱居法國過農村生活！　「全身包緊緊撿雞蛋」畫面流出

38分鐘前0

「樂天最正MC」艾融公開理想型！　打拼事業想帶家人環遊世界

59分鐘前0

周杰倫愛徒變外送員！　無預警現身舞台...婁峻碩當場嚇傻

1小時前0

《赴山海》開播…古裝男神分飾3角　「跟張智霖成父子」袁詠儀探班

1小時前12

美女主播被醫警告「再不吃藥會中風」　宋燕旻嘆：人生很難受

1小時前0

白安嗨曝重磅喜訊！　卻遇「殘酷1事」緊急情勒歌迷

1小時前41

Ella重磅喜訊曝光！　林志玲、蔡依林、五月天「半個演藝圈都來了」

1小時前1

BL劇CP見面會當場嘴對嘴親了！成晞「下跪求婚」王君豪…畫面閃爆

1小時前0

李心潔、楊乃文接力開唱！　被粉絲激動告白甜喊：我也…Yes

1小時前0

訪問／記者割愛送上「青眼白龍」　中島健人跳起來收禮：這我沒有！

讀者迴響

熱門新聞

  1. Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動
    18小時前2613
  2. 陳曉東淚替于朦朧發聲！「為何全在刪文」
    8小時前6616
  3. 于朦朧墜樓亡「犯人背景硬」！全案14大疑點一次看
    9小時前6658
  4. 《2分之一強》舞陽宣布結婚！「法國絕美婚紗曝光」
    6小時前163
  5. 李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人
    5小時前182
  6. Jennie爆熱戀！街上牽手緊抱好萊塢男星「私照外洩」
    9/13 10:16107
  7. 女神級啦啦隊長結婚了！金韓拿披白紗嫁團長　安芝儇驚喜到場
    6小時前82
  8. 玖壹壹健志鬆口明年要辦婚禮　春風聽郭書瑤名字冷笑
    20小時前12
  9. YTR老爸挨轟炒房回應了！不會笨到買大房投資
    11小時前2431
  10. 于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名
    9/13 14:202611
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合