男導演遭疑私會于朦朧「不在場證明對話爆造假」！　被控現身命案現場

大陸演員于朦朧9月11日墜樓身亡，網上瘋傳陰謀論，導演方勵與程青松、編劇極光光都被猜測是飯局6人組成員。程青松為澄清與事件無關，PO出與友人相約吃飯的聊天記錄，卻被發現疑似有P圖嫌疑，掀起更大的輿論風波。

▲導演程青松被指是于朦朧死前一晚參加的飯局成員之一。（圖／翻攝自微博）



于朦朧死前一晚被爆參加一場6人組飯局，隔天清晨就墜樓身亡，程青松遭疑是成員之一，12日凌晨2時發文否認，強調事發當晚與好友相約用餐，並附上微信聊天記錄截圖佐證，但細心的網友發現，該截圖中的對話時間顯示為18點40分及18點41分，但根據系統設定，僅間隔1分鐘發出的訊息並不會顯示時間條，質疑截圖遭到後製P圖。

▲導演程青松（黑衣男）和極光光被指在于朦朧遺體被發現當天現身命案現場，但他PO出截圖否認。（圖／翻攝自微博）



此外，網友也指出聊天記錄截圖存在多處技術性疑點，包括文字排版瑕疵、時間條周圍的異常馬賽克噪點，以及不符合微信通訊軟體特性的時間標示方式等特別是「18:41」的時間標記中，數字「8」明顯被削去上方一部分，且冒號位置未能對齊，引發網友對截圖真實性的強烈質疑。

在于朦朧過世當天，網上流傳一張在于朦朧命案小區現場的照片，有人拍到出現2名男子，疑似是極光光和程青松，但程青松澄清照片中的黑髮眼鏡男不是自己，強調這幾年自己的髮色都是紅的，並不認識當事人，希望外界不要造謠。

▲導演程青松的截圖被指有P圖痕跡。（圖／翻攝自微博）

