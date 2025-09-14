82MAJOR台灣首秀學中文撩妹　翻唱aespa、I-DLE夯曲嗨爆

記者吳睿慈／綜合報導

南韓新生代男團82MAJOR首次於台北Clapper Studio舉辦專場演出，13日下午與粉絲共度歡樂時光，歌迷尖叫聲從頭到尾不間斷。當晚他們不僅演唱了許多熱門歌曲，更誠意準備了多首驚喜舞台。

▲▼82MAJOR翻唱aespa、I-DLE夯曲嗨爆。（圖／iME TW提供）



82MAJOR首次來台準備驚喜橋段，翻唱了aespa的〈Whiplash〉與I-DLE的〈TOMBOY〉，兩首人氣神曲透過他們的全新詮釋，展現截然不同的舞台能量，讓粉絲直呼「這是全新版本的神級舞台」。

▲82MAJOR為忙內金道均慶生。（圖／iME TW提供）



演唱會更迎來暖心時刻，粉絲與成員一同為忙內金道均慶生，推出道地的「紅葉蛋糕」，全場粉絲齊聲應援生日歌，現場瞬間化為溫馨的生日派對，感動不已。除了表演與慶生橋段，82MAJOR透過過中文與粉絲交流，南誠模可愛地喊了一句「風景很漂亮，跟82DE（粉絲名稱）一樣！」瞬間引爆尖叫聲。

演出最後，82MAJOR向台灣粉絲表達感謝，承諾將帶著更多新作品再次回歸。首次登上Clapper Studio的他們，以全曲演唱、跨團翻唱與暖心互動，成功在台北留下屬於82DE最難忘的記憶。