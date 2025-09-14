舞陽新婚妻是25萬正妹網紅！　「IG滿滿辣照」她親發聲：藏不住了

記者孟育民／台北報導

巴西混血男星舞陽（田舞陽）過去曾在泰國曼谷定居一年，在當地擔任模特兒、演員，後來搬到香港當廣告演員，因當時住台灣的媽媽需要幫忙，短暫回台後，就決定在台灣發展。他今（14日）突宣布和交往多年的女友即將結婚的喜訊，「說實在早就感覺在過一種夫妻的生活了！如果夫妻是這樣的話，那我們覺得很幸福的！」而他的女友正是在IG擁有25萬追蹤的網美Peggy 。

▲舞陽宣布結婚了。（圖／翻攝自Facebook／舞陽 - Uyan Tien）

舞陽對於感情生活相當保密，如今證實和交往多年的女友Peggy即將踏上婚姻之路，並曬出甜蜜婚紗照，表示：「We are getting married ! 在一起幾年了，就發現結婚真是我們唯一的一條路，第一年認識不到幾個月就同居到現在，說實在早就感覺在過一種夫妻的生活了！如果夫妻是這樣的話，那我們覺得很幸福的。」

▲舞陽辣妻是正妹網紅Peggy。（圖／翻攝自IG／travelanita197）

舞陽還笑說，接下來終於可以開始發這幾年累積起來的cp照，「一堆照片跟影片都發霉在相簿來終於可以出來呼吸了 ，謝謝各位朋友們的支持。」如今女方身份也曝光了，是IG擁有25萬追蹤的網美Peggy ，目前還有從事醫美相關業務，她時常在社群曬出辣照，稍早也在社群轉貼舞陽貼文，害羞表示：「藏不住了。」文字中充滿喜悅，讓大批網友送上祝福。